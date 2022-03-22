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В Бурятии соболя «проверяют» госинспекторов в нацпарке

В Бурятии соболя «проверяют» госинспекторов в нацпарке
Общество,  Фото:ФБГУ "Заповедное Подлеморье"
Соболиная «проверка» наведалась в бухту Змеевую

Соболь пришёл в гости к государственным инспекторам в бухту Змеевую на территорию Забайкальского национального парка. Забавное видео с мохнатым «инспектором» опубликовали в телеграм-канале ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

- Соболя вошли в роль и после инспекции во Фролихинском заказнике прибыли с проверкой в бухту Змеевая. Напомним, что летом проверкой в бухте занимались лисы и медведь, - рассказали в «Заповедное Подлеморье».


Как сообщал «Байкал-Daily», соболь наведался в гости к государственным инспекторам во Фролихинском заказнике в начале марта. Зверёк пробрался внутрь помещения, рычал, желая угоститься рыбкой. 
соболь национальный парк

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