В Бурятии соболя «проверяют» госинспекторов в нацпарке

Соболь пришёл в гости к государственным инспекторам в бухту Змеевую на территорию Забайкальского национального парка. Забавное видео с мохнатым «инспектором» опубликовали в телеграм-канале ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
- Соболя вошли в роль и после инспекции во Фролихинском заказнике прибыли с проверкой в бухту Змеевая. Напомним, что летом проверкой в бухте занимались лисы и медведь, - рассказали в «Заповедное Подлеморье».
Как сообщал «Байкал-Daily», соболь наведался в гости к государственным инспекторам во Фролихинском заказнике в начале марта. Зверёк пробрался внутрь помещения, рычал, желая угоститься рыбкой.