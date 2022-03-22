В Бурятии соболя «проверяют» госинспекторов в нацпарке





Соболь пришёл в гости к государственным инспекторам в бухту Змеевую на территорию Забайкальского национального парка. Забавное видео с мохнатым «инспектором» опубликовали в телеграм-канале ФГБУ «Заповедное Подлеморье».- Соболя вошли в роль и после инспекции во Фролихинском заказнике прибыли с проверкой в бухту Змеевая. Напомним, что летом проверкой в бухте занимались лисы и медведь, - рассказали в «Заповедное Подлеморье».