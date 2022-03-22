15 школьников уже получили приглашение в Новосибирск
В городе Новосибирск в специализированном учебно-научном центре при Новосибирском госуниверситете (СУНЦ НГУ) с января месяца продолжается приёмная кампания в летнюю школу для одарённых старшеклассников. Приглашения в школу уже получили 454 старшеклассника из разных регионов России, в том числе 15 из Бурятии, сообщается на сайте минобразования республики.
Летняя школа - это ежегодная трехнедельная школа при Академгородке для одарённых детей, которая проходит в августе в Новосибирске. В настоящее время приглашения получили 454 школьника из России, Казахстана, Кыргызстана и Беларуси. В их числе 15 старшеклассников из Бурятии. Большинство свои приглашения получили благодаря успешной учебе в заочной школе СУНЦ НГУ, среди них есть участники всесибирской открытой олимпиады школьников, зимней школы юного математика «Лобачевский».
В летней школе учатся по вузовской системе: проводятся лекции и семинары с практикой. Преподаватели летней школы - сотрудники институтов Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирского госуниверситета и СУНЦ НГУ. Каждый день для любителей точных наук проходят научно-популярные мероприятия: демонстрационные физические и химические опыты, биоярмарка и химическая ярмарка, конкурс фантастических проектов, научные квесты и экскурсии в научные институты. А вечером начинаются дискотеки.
Каждый год учениками летней школы становятся около 700 старшеклассников из разных регионов России и стран ближнего зарубежья. Успешное окончание летней школы дает право поступить в СУНЦ НГУ — старейший за Уралом учебно-научный центр для школьников, увлеченных естественными и точными науками. Обучение и проживание в вузе бесплатные для всех школьников.
Талантливых школьников Бурятии наградят путёвками в летнюю школу
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