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Теннисисты Бурятии успешно выступили на трёх соревнованиях

Теннисисты Бурятии успешно выступили на трёх соревнованиях
Общество,  Фото:группа «Настольный теннис Бурятии»
Спортсмены стали победителями и призёрами первенств ДФО и ЦФО, а также всероссийского турнира

С 17 по 20 марта в Татарстане прошли всероссийские соревнования по настольному теннису памяти М.Н. Минниханова. В турнире принимали участие представители Бурятии: Батор Дамдинов, Баир Данзанов и Батор Раднаев.

Серебряным призёром турнира в смешанном парном разряде стал мастер спорта России Батор Раднаев в паре с Натальей Жижикиной из Тюменской области. За выход в финал они обыграли одну из сильнейших смешанных пар турнира: Саади Исмаилова и Елену Абаимову.

Также спортсмены Бурятии отличились на первенстве Дальневосточного федерального округа по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет. 19 марта в Якутске прошли командные соревнования, где обладателем золотых медалей и путёвки на финальный этап первенства России до 16 лет стала команда девочек Бурятия в составе: Виктории С., Анастасии Б., Сабины Г., Дарису Г. и Ирины Б. Юношеская сборная республики завоевала серебряные медали, уступив хозяевам первенства. Состав команды юношей: Тимур Б., Павел Ш., Максим А., Дугар Ц. и Станислав Б.

20 марта в Калуге завершилось первенство Центрального федерального округа по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет. В составе команды Московской области в соревнованиях участвовала спортсменка из Бурятии Анита Д. Она выиграла две золотые медали в командном и женском парном разряде, а также бронзовую медаль в личном первенстве. Кроме этого, она гарантировала себе путёвку на первенство России, сообщает группа «Настольный теннис Бурятии».
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