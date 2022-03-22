Также ожидается участие спортсменов Забайкалья и Иркутской области
23 марта в Улан-Удэ пройдёт первенство Бурятии по фигурному катанию на коньках. В соревнованиях примут участие более 130 спортсменов.
Помимо участников из республики, ожидается участие представителей Иркутска, Ангарска и Читы. Самой юной спортсменке, заявленной на первенство, – всего 3 года.
Соревнования запланировано провести с 9:00 до 19:00 на ледовой арене «IceМетр», сообщает пресс-служба арены.
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Улан-Удэ примет первенство Бурятии по фигурному катанию
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