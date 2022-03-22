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В Кяхтинском районе Бурятии родилась двойня

В Кяхтинском районе Бурятии родилась двойня
Общество,  Фото:пресс-служба управления ЗАГС РБ
Малышей назвали Алан и Рамир

В Кяхтинском районе Бурятии 13 марта родилась двойня. В семье Рината и Альмиры, где уже подрастают два сына, появились ещё два мальчика: Алан и Рамир.

Специалистами отдела отцу были вручены свидетельства о рождении. Также семье пожелали здоровья и благополучия, двойного терпения и понимания, сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.

Напомним, что недавно в Заиграевском районе Бурятии зарегистрировали третью двойню в районе в этом году.
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