Малышей назвали Алан и Рамир
В Кяхтинском районе Бурятии 13 марта родилась двойня. В семье Рината и Альмиры, где уже подрастают два сына, появились ещё два мальчика: Алан и Рамир.
Специалистами отдела отцу были вручены свидетельства о рождении. Также семье пожелали здоровья и благополучия, двойного терпения и понимания, сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
Напомним, что недавно в Заиграевском районе Бурятии зарегистрировали третью двойню в районе в этом году.
В Кяхтинском районе Бурятии родилась двойня
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