Для родственников осуждённых устроили чаепитие
В СИЗО-1 в Улан-Удэ состоялся день открытых дверей. Посетить следственный изолятор смогли родственники осуждённых отряда хозяйственного обслуживания.
- Для гостей организовали экскурсию по помещениям отряда, рассказали об условиях содержания осуждённых, о проводимых культурно-массовых и воспитательных мероприятиях. А также провели чаепитие, где осуждённые в неформальной обстановке пообщались с родными, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
Кроме того, заместитель начальника СИЗО Виктор Пластинин провёл для родственников приём по личным вопросам. В основном они касались получения высшего образования в стенах учреждения и своевременного погашения исковых обязательств в период отбывания наказания.
Родственники осуждёнными своими глазами увидели условия, в которых отбывают наказание их близкие.
В улан-удэнском СИЗО устроили день открытых дверей
Общество, Фото:
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