 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 марта

21 марта

Популярное

В улан-удэнском СИЗО устроили день открытых дверей

В улан-удэнском СИЗО устроили день открытых дверей
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Для родственников осуждённых устроили чаепитие

В СИЗО-1 в Улан-Удэ состоялся день открытых дверей. Посетить следственный изолятор смогли родственники осуждённых отряда хозяйственного обслуживания.

- Для гостей организовали экскурсию по помещениям отряда, рассказали об условиях содержания осуждённых, о проводимых культурно-массовых и воспитательных мероприятиях. А также провели чаепитие, где осуждённые в неформальной обстановке пообщались с родными, - сообщили в УФСИН по Бурятии.

Кроме того, заместитель начальника СИЗО Виктор Пластинин провёл для родственников приём по личным вопросам. В основном они касались получения высшего образования в стенах учреждения и своевременного погашения исковых обязательств в период отбывания наказания.

Родственники осуждёнными своими глазами увидели условия, в которых отбывают наказание их близкие.
СИЗО день открытых дверей

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии выявили самых метких полицейских
В Бурятии выявили самых метких полицейских
Общество, 22.03.2022
Лучшими стали борцы с наркопреступностью
Улан-удэнцев испугала стрельба в центре города
Улан-удэнцев испугала стрельба в центре города
Общество, 22.03.2022
О том, что слышали стрельбу, рассказали жители улицы Борсоева
В Бурятии школьники досрочно сдают ЕГЭ
В Бурятии школьники досрочно сдают ЕГЭ
Общество, 22.03.2022
Досрочный период экзаменов продлится до 18 апреля
Жителям Бурятии разрешили не носить маски в поездах
Жителям Бурятии разрешили не носить маски в поездах
Общество, 22.03.2022
РЖД отменили масочный режим и термометрию для пассажиров
Прокуратура Бурятии провела приём осуждённых
Прокуратура Бурятии провела приём осуждённых
Общество, 22.03.2022
Обратившиеся на приём осуждённые должны выйти на свободу в этом году
В Улан-Удэ спасли женщину с уникальным диагнозом
В Улан-Удэ спасли женщину с уникальным диагнозом
Общество, 22.03.2022
Диагноз, с которым столкнулись улан-удэнские нейрохирурги, - это редкость даже в мировом масштабе
По Улан-Удэ проехал «Трамвай поэзии»
По Улан-Удэ проехал «Трамвай поэзии»
Общество, 22.03.2022
Молодые авторы читали стихотворения в трамвае
В улан-удэнской колонии выбрали «Мисс Весну»
В улан-удэнской колонии выбрали «Мисс Весну»
Общество, 22.03.2022
Женщины показали свои таланты
Финальным мероприятием фестиваля «Байкал» станет «Русский разгуляй»
Финальным мероприятием фестиваля «Байкал» станет «Русский разгуляй»
Общество, 22.03.2022
Праздник русской культуры проведут в Ангарске
Стартовал отбор на фестиваль «Байкальская звезда»
Стартовал отбор на фестиваль «Байкальская звезда»
Общество, 22.03.2022
Отборочные туры проведут в Иркутске, Зиме и Братске
В Улан-Удэ днём до +5
В Улан-Удэ днём до +5
Общество, 22.03.2022
По ночам ещё держатся морозы, но днём уже тепло 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^