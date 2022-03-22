В улан-удэнском СИЗО устроили день открытых дверей

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Для родственников осуждённых устроили чаепитие



В СИЗО-1 в Улан-Удэ состоялся день открытых дверей. Посетить следственный изолятор смогли родственники осуждённых отряда хозяйственного обслуживания.



- Для гостей организовали экскурсию по помещениям отряда, рассказали об условиях содержания осуждённых, о проводимых культурно-массовых и воспитательных мероприятиях. А также провели чаепитие, где осуждённые в неформальной обстановке пообщались с родными, - сообщили в УФСИН по Бурятии.



Кроме того, заместитель начальника СИЗО Виктор Пластинин провёл для родственников приём по личным вопросам. В основном они касались получения высшего образования в стенах учреждения и своевременного погашения исковых обязательств в период отбывания наказания.



Родственники осуждёнными своими глазами увидели условия, в которых отбывают наказание их близкие.

