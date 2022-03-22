В Бурятии школьники досрочно сдают ЕГЭ

Общество, Фото: сайт минобразования Бурятии

Досрочный период экзаменов продлится до 18 апреля



21 марта в Бурятии стартовал досрочный период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2022 году. В Улан-Удэ пунктом проведения экзамена определена школа №49, сообщается на сайте минобразования Бурятии.



Отмечается, что 27 выпускников уже сдали ЕГЭ по химии, географии и литературе. Следующий экзамен пройдёт 24 марта по русскому языку.



Сдать ЕГЭ в досрочный период могут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, которые по уважительным причинам, подтверждённым документально, не смогут принять участие в экзаменах в основные сроки.