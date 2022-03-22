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Прокуратура Бурятии провела приём осуждённых

Прокуратура Бурятии провела приём осуждённых
Общество,  Фото:прокуратура Бурятии
Обратившиеся на приём осуждённые должны выйти на свободу в этом году

Прокуратура и заместитель начальника УФСИН по Бурятии провели приём осуждённых, отбывающих наказание в исправительной колонии № 2. Их освобождение состоится в 2022 году.

Мероприятие прошло по инициативе совета ветеранов правоохранительных органов республики.

- В ходе приёма осуждённым разъяснили положения уголовно-исполнительного законодательства об обязанностях администрации учреждений, исполняющих наказания, по содействию в трудовом и бытовом устройстве освобождаемых. Рассмотрены варианты оказания им социальной и материальной помощи. По окончанию мероприятия принято решение продолжить работу по поддержке этой категории лиц с целью их адаптации после освобождения, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

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