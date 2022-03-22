Обратившиеся на приём осуждённые должны выйти на свободу в этом году
Прокуратура и заместитель начальника УФСИН по Бурятии провели приём осуждённых, отбывающих наказание в исправительной колонии № 2. Их освобождение состоится в 2022 году.
Мероприятие прошло по инициативе совета ветеранов правоохранительных органов республики.
- В ходе приёма осуждённым разъяснили положения уголовно-исполнительного законодательства об обязанностях администрации учреждений, исполняющих наказания, по содействию в трудовом и бытовом устройстве освобождаемых. Рассмотрены варианты оказания им социальной и материальной помощи. По окончанию мероприятия принято решение продолжить работу по поддержке этой категории лиц с целью их адаптации после освобождения, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Прокуратура Бурятии провела приём осуждённых
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