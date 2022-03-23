Мероприятие пройдёт в Благовещенске в начале лета
Театры из Бурятии и Забайкалья примут участие в I Дальневосточном театральном фестивале для детей «Территория детства» в Амурской области. Фестиваль будет проходить с 8 по 15 июня в городе Благовещенск.
- Чтобы стать участником проекта, необходимо было пройти конкурсный отбор, заявки на который подавали 24 профессиональных театра из 14 дальневосточных городов - Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Якутска, Нерюнгри, Магадана, Владивостока, Уссурийска, Находки, Читы, Улан-Удэ, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Тынды, Благовещенска», – рассказали в Забайкальском театре кукол.
Русский драматический театр из Улан-Удэ, Забайкальский краевой театр кукол и драматический театр из Читы вошли в число победителей, которыми стали 16 учреждений.
Театр имени Н.А. Бестужева представит зрителям спектакль «Макаки, пицца и деструкция» (12+). Театр кукол покажет на фестивале спектакль «Серебряное копытце» (6+), Забайкальский драматический – музыкальную сказку «Старик Хоттабыч» (6+).
- «Территория детства» - это первый и единственный на Дальнем Востоке театральный фестиваль для детей и о детях, который объединит профессиональные театры Дальнего Востока, чьи спектакли для детей от 5 до 15 лет будут признаны лучшими из лучших, - сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.
Театры Улан-Удэ и Читы станут участниками Дальневосточного фестиваля
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