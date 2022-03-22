В Бурятии стартовал конкурс рисунков о ГТО

Участвовать могут дети в возрасте от 6 до 10 лет



С 21 марта в Бурятии начался приём детских рисунков в рамках республиканского конкурса «Я рисую ГТО». К участию в конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных образовательных учреждений и учащиеся образовательных учреждений в возрасте от 6 до 10 лет (включительно).



Конкурс будет состоять из творческих работ в виде рисунков, посвящённых теме «Комплекс ГТО и здоровый образ жизни». Жюри конкурса будет оценивать воплощение темы конкурса, авторский подход, оригинальность и качество исполнения.



Работы принимаются с 21 марта по 11 апреля по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 1, кабинет 128 (Центральный стадион) с 8:30 до 17:30.



В конкурсе будут присуждены I, II, III места по двум возрастным группам: дети в возрасте от 6 до 8 лет (I ступень), дети в возрасте от 9 до 10 лет (II ступень).



Также будет определён победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» по наибольшему количеству «лайков» в группе «ВКонтакте» (ВФСК ГТО 03). Голосование будет проходить с 13 апреля по 17 апреля.



Работы должны иметь сопроводительную информацию с ФИО участника, данными о возрасте, наименовании образовательного учреждения, темой работы и контактным телефоном. От одного участника принимается не более двух работ.



Конкурсные работы и результаты конкурса будут опубликованы на сайте регионального оператора gto03.ru и в социальных сетях. Там же на сайте можно ознакомиться с положением о проведении конкурса, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



Возрастное ограничение 6+

