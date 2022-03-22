 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 марта

21 марта

Популярное

В Бурятии стартовал конкурс рисунков о ГТО

В Бурятии стартовал конкурс рисунков о ГТО
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участвовать могут дети в возрасте от 6 до 10 лет

С 21 марта в Бурятии начался приём детских рисунков в рамках республиканского конкурса «Я рисую ГТО». К участию в конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных образовательных учреждений и учащиеся образовательных учреждений в возрасте от 6 до 10 лет (включительно).

Конкурс будет состоять из творческих работ в виде рисунков, посвящённых теме «Комплекс ГТО и здоровый образ жизни». Жюри конкурса будет оценивать воплощение темы конкурса, авторский подход, оригинальность и качество исполнения.

Работы принимаются с 21 марта по 11 апреля по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 1, кабинет 128 (Центральный стадион) с 8:30 до 17:30.

В конкурсе будут присуждены I, II, III места по двум возрастным группам: дети в возрасте от 6 до 8 лет (I ступень), дети в возрасте от 9 до 10 лет (II ступень).

Также будет определён победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» по наибольшему количеству «лайков» в группе «ВКонтакте» (ВФСК ГТО 03). Голосование будет проходить с 13 апреля по 17 апреля.

Работы должны иметь сопроводительную информацию с ФИО участника, данными о возрасте, наименовании образовательного учреждения, темой работы и контактным телефоном. От одного участника принимается не более двух работ.

Конкурсные работы и результаты конкурса будут опубликованы на сайте регионального оператора gto03.ru и в социальных сетях. Там же на сайте можно ознакомиться с положением о проведении конкурса, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

Возрастное ограничение 6+
Бурятия конкурс конкурс рисунков ГТО дети спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите выбрали мистера и мисс «Университет»
В Чите выбрали мистера и мисс «Университет»
Общество, 22.03.2022
За «корону» боролись представители ЗабГУ и ЗабИЖТ
На остановках Иркутска появились детские картины
На остановках Иркутска появились детские картины
Общество, 22.03.2022
Изображения домов-памятников истории и культуры разместили в популярных местах города
Улан-Удэ примет первенство Бурятии по фигурному катанию
Улан-Удэ примет первенство Бурятии по фигурному катанию
Общество, 22.03.2022
Также ожидается участие спортсменов Забайкалья и Иркутской области
В Бурятии начались учения мотострелковых и танковых батальонов
В Бурятии начались учения мотострелковых и танковых батальонов
Общество, 22.03.2022
Учения проводятся по двустороннему сценарию
В Кяхтинском районе Бурятии родилась двойня
В Кяхтинском районе Бурятии родилась двойня
Общество, 22.03.2022
Малышей назвали Алан и Рамир
В Гусиноозёрске построят лыжероллерную трассу
В Гусиноозёрске построят лыжероллерную трассу
Общество, 22.03.2022
В летний период на ней смогут тренироваться биатлонисты и лыжники
Уланудэнка победила на фестивале скандинавской ходьбы
Уланудэнка победила на фестивале скандинавской ходьбы
Общество, 22.03.2022
В соревнованиях «Ольхонского нордика» приняли участие представители 5 регионов
Иркутская область и Забайкалье получат средства на поддержку рынка труда
Иркутская область и Забайкалье получат средства на поддержку рынка труда
Общество, 22.03.2022
550 млн рублей выделено Иркутской области, более 233 миллионов – Забайкалью
Стрелки Бурятии завоевали 14 медалей этапа кубка России
Стрелки Бурятии завоевали 14 медалей этапа кубка России
Общество, 22.03.2022
Сборная республики выиграла 4 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых наград
С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии
С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии
Общество, 22.03.2022
Индексация затронет порядка 4 миллионов граждан
Теннисисты Бурятии успешно выступили на трёх соревнованиях
Теннисисты Бурятии успешно выступили на трёх соревнованиях
Общество, 22.03.2022
Спортсмены стали победителями и призёрами первенств ДФО и ЦФО, а также всероссийского турнира
Необходимых продуктов и медикаментов в ДФО будет достаточно
Необходимых продуктов и медикаментов в ДФО будет достаточно
Общество, 22.03.2022
Об этом заявил вице-премьер Юрий Трутнев
Кикбоксёры Бурятии выиграли 7 медалей чемпионата и первенства ДФО
Кикбоксёры Бурятии выиграли 7 медалей чемпионата и первенства ДФО
Общество, 22.03.2022
Сборная республики завоевала 4 золотые и 3 бронзовые награды

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^