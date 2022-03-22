Участвовать могут дети в возрасте от 6 до 10 лет
С 21 марта в Бурятии начался приём детских рисунков в рамках республиканского конкурса «Я рисую ГТО». К участию в конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных образовательных учреждений и учащиеся образовательных учреждений в возрасте от 6 до 10 лет (включительно).
Конкурс будет состоять из творческих работ в виде рисунков, посвящённых теме «Комплекс ГТО и здоровый образ жизни». Жюри конкурса будет оценивать воплощение темы конкурса, авторский подход, оригинальность и качество исполнения.
Работы принимаются с 21 марта по 11 апреля по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 1, кабинет 128 (Центральный стадион) с 8:30 до 17:30.
В конкурсе будут присуждены I, II, III места по двум возрастным группам: дети в возрасте от 6 до 8 лет (I ступень), дети в возрасте от 9 до 10 лет (II ступень).
Также будет определён победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» по наибольшему количеству «лайков» в группе «ВКонтакте» (ВФСК ГТО 03). Голосование будет проходить с 13 апреля по 17 апреля.
Работы должны иметь сопроводительную информацию с ФИО участника, данными о возрасте, наименовании образовательного учреждения, темой работы и контактным телефоном. От одного участника принимается не более двух работ.
Конкурсные работы и результаты конкурса будут опубликованы на сайте регионального оператора gto03.ru и в социальных сетях. Там же на сайте можно ознакомиться с положением о проведении конкурса, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии стартовал конкурс рисунков о ГТО
Общество, Фото:
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