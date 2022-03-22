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Забайкалец отсудил компенсацию в полмиллиона рублей за незаконное уголовное преследование

Забайкалец отсудил компенсацию в полмиллиона рублей за незаконное уголовное преследование
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Мужчина находился под следствием с 2013 года

Черновский суд г. Чита удовлетворил требования истца о компенсации морального вреда, причиненного в результате незаконного привлечения к уголовной ответственности.

Мужчина обратился в суд с требованием взыскать 4 млн 500 тысяч рублей с министерства финансов РФ за счет казны государства в качестве возмещения морального вреда за незаконное уголовное преследование, которое длилось 1710 дней, сообщается на сайте Черновского районного суда.

- Истец пояснил, что в отношении него с 2013 года возбуждались уголовные дела по ст. 160 УК РФ - (присвоение, растрата), затем прекращались. Постановление о прекращении уголовного дела, а также оправдательный приговор в отношении него были вынесены в декабре 2018 года. Кроме того, в феврале 2014 года ему была избрана мера пересечения - подписка о невыезде. Практически 6 лет он находился в стрессовом состоянии. Незаконным уголовным преследованием ему причинены нравственные и физические страдания, выразившиеся в переживаниях от необоснованных оскорблений и обвинений, ухудшении здоровья, нарушении права свободного передвижения, невозможности устроиться на работу и достойно содержать семью, морально-физических страданиях от распространения в СМИ и интернет изданиях слухов и сплетен о его преступлениях, которые он не совершал, - говорится в сообщении.

Суд частично удовлетворил требования истца и взыскал 500 тысяч рублей с министерства финансов РФ за счет средств казны РФ. Решение не вступило в законную силу.
Забайкалье компенсация

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