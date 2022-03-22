Кикбоксёры Бурятии выиграли 7 медалей чемпионата и первенства ДФО

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Сборная республики завоевала 4 золотые и 3 бронзовые награды



Спортсмены из Бурятии завоевали 7 медалей на чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделе «фулл-контакт». Это лучший результат сборной республики за последние годы.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, победителями и призёрами соревнований стали:



Золотые медали

- Виктория М. среди спортсменов 17-18 лет в весовой категории до 56 кг;

- Дарина С. среди спортсменов 15-16 лет в весовой категории до 40 кг;

- Динара Ц. среди спортсменов 13-14 лет в весовой категории до 44 кг;

- Семён Ё. среди спортсменов 13-14 лет в весовой категории до 51 кг.



Бронзовые медали

- Анатолий Сидоров среди 18+ в весовой категории до 75 кг;

- Артём А. среди спортсменов 17-18 лет в весовой категории до 67 кг;

- Александр Б. среди спортсменов 13-14 лет в весовой категории до 70 кг.



- Наши спортсмены выложились по полной, в результате чего такой отличный результат. Конечно, не ожидали, что все спортсмены Бурятии станут призёрами. Обидно за Сидорова Анатолия, который выигрывал полуфинальный поединок, но из-за рассечения не смог продолжить бой, - поделился один из тренеров спортсменов Александр Асташов.

