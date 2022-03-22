В Улан-Удэ спасли женщину с уникальным диагнозом





Уникальный случай спасения пациентки зафиксирован в нейрохирургическом отделении республиканской клинической больницы имени Семашко в Улан-Удэ.22 февраля в приёмное отделение больницы поступила 63-летняя женщина с жалобами на сильную головную боль и кратковременную потерю сознания. Обследование показало кровоизлияние в головной мозг и сразу три аневризмы правой внутренней сонной артерии.С тремя аневризмами, располагающимися на одной артерии, улан-удэнские хирурги столкнулись впервые за свою практику. По словам специалистов, подобные диагнозы – редкость даже в мировом масштабе.Врачи разработали оптимальную тактику хирургического лечения – поочередно выполнили клипирование двух, а затем и третьей аневризмы, которая также могла разорваться в любой момент. Несмотря на всю сложность случая, операция прошла успешно, рассказали в республиканской клинической больнице.- В данный момент пациентка в удовлетворительном состоянии, без неврологического дефицита готовится к выписке. В апреле ей предстоит пройти курс реабилитации в отделении неврологии, - сообщил лечащий и оперирующий врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук Владислав Борисов.