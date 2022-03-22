Уланудэнка победила на фестивале скандинавской ходьбы

В соревнованиях «Ольхонского нордика» приняли участие представители 5 регионов



В середине марта в посёлке Сахюрта Ольхонского района Иркутской области состоялся открытый зимний фестиваль северной (скандинавской) ходьбы на Байкале «Ольхонский нордик». В соревнованиях приняли участие более 150 человек из Бурятии, Алтая, Удмуртии, Орловской области, а также из различных городов Иркутской области.



Участники соревновались на дистанциях 5, 10 и 21 км. Специально для любителей скандинавской ходьбы была предусмотрена дистанция 2,5 км. На дистанции 21 км в разных возрастных категориях первыми финишировали Андрей Филатов (Иркутск), Василий Пушин (Ижевск), Наталия Кудрявцева (Улан-Удэ), Ксения Кустова (Саянск) и Елена Черницина (Ижевск). На дистанции 10 км победителями стали Андрей Попов (Нижнеудинск), Пётр Воловой (Ангарск), Кристина Семёнова (Тулун), Светлана Загородняя и Ирина Станевич (Саянск), Марина Попова (Ангарск).



Среди мужчин на дистанции 5 км лидировали Евгений Кобычев (Ангарск), Вячеслав Скороходов (Нижнеудинск), Евгений Маньков и Николай Терентьев (Свирск). Среди женщин на этой дистанции победили Лидия Пинская (Саянск), Татьяна Баторова (Нукутский район), Алёна Шкакова (Горно-Алтайск), Евгения Павловец и Галина Ефимова (Тулун), Маргарита Щукина (Иркутск), Евдокия Колченова (Свирск).



- Победителям и призёрам были вручены кубки, медали, грамоты. Все участники получили дипломы. В рамках фестиваля все желающие могли принять участие в конкурсах «Рисунок на Байкале», «Чайная традиция», «СкандиМир», - сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



