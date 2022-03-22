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В Улан-Удэ проверили работу трамвайных светофоров

В Улан-Удэ проверили работу трамвайных светофоров
Общество,  Фото:сайт администрации г. Улан-Удэ
Сотрудники светофорной службы провели ревизию

В Улан-Удэ сотрудники светофорной службы МБУ «Горсвет» провели ревизию всех трамвайных светофоров. В ходе осмотра специалисты проделали работу по протяжке контактов и помыли светофоры, сообщается на сайте администрации города Улан-Удэ.

Так, трамвайные светофоры состоят из четырех секций и напоминают по форме букву «Т». Сверху расположены три круглых секции, а в нижнем ряду по центру – одна. Т-образным светофором определяют направление трамваев. Движение разрешено если горит ячейка нижнего сигнала и один, два или три из верхних.

В каждой ячейке светофора установлены светодиодные лампы. Они оповещают водителей двумя сигналами – выключение и включение. Таким образом, своевременная проверка работ светофоров очень важна для соблюдения правил дорожной безопасности.

Специалисты «Горсвета» с 2015 года занимаются техническим обслуживанием всех светофорных объектов в столице Бурятии.
Улан-Удэ светофоры

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