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Иркутская область и Забайкалье получат средства на поддержку рынка труда

Иркутская область и Забайкалье получат средства на поддержку рынка труда
Общество,  Фото:pixabay.com
550 млн рублей выделено Иркутской области, более 233 миллионов – Забайкалью

Иркутской области на реализацию дополнительных мер по содействию занятости населения выделено 550 млн рублей. Средства из резервного фонда правительства Российской Федерации пойдут на поддержку рынка труда в условиях санкций. В рамках софинансирования регион направит на эти цели 5,5 млн рублей.

В министерстве труда и занятости Иркутской области пояснили, что дополнительные меры поддержки предусмотрены для безработных граждан и работников, находящихся под риском увольнения.

Безработные граждане, состоящие на учёте в органах занятости, смогут принять участие в оплачиваемых общественных работах. Для находящихся под риском увольнения будут созданы временные рабочие места на предприятиях. Для таких организаций предусмотрена выплата субсидии. Средства пойдут на возмещение затрат на оплату труда сотрудников.

- В рамках дополнительных мер будет разработана региональная программа и выделены средства работодателям на обучение и профессиональную переподготовку работников промышленных предприятий, – пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Дополнительную информацию о мерах поддержки граждан и работодателей можно получить по телефонам горячей линии министерства труда и занятости Иркутской области: 8 (950) 129-20-59 и 8 (950) 068-15-10, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

В Забайкальском крае на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях, введённых в отношении России санкций, направят 233,5 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе краевого министерства труда и социальной защиты населения.

Большая часть суммы – свыше 185 миллионов рублей пойдёт на создание в Забайкалье временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для безработных граждан, состоящих на учёте в центре занятости. Более 47 миллионов рублей будет направлено на реализацию программ по профессиональному обучению или дополнительному профобразованию сотрудников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. 
Иркутская область Забайкальский край рынок труда работа

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