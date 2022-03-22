Иркутская область и Забайкалье получат средства на поддержку рынка труда

550 млн рублей выделено Иркутской области, более 233 миллионов – Забайкалью
Иркутской области на реализацию дополнительных мер по содействию занятости населения выделено 550 млн рублей. Средства из резервного фонда правительства Российской Федерации пойдут на поддержку рынка труда в условиях санкций. В рамках софинансирования регион направит на эти цели 5,5 млн рублей.
В министерстве труда и занятости Иркутской области пояснили, что дополнительные меры поддержки предусмотрены для безработных граждан и работников, находящихся под риском увольнения.
Безработные граждане, состоящие на учёте в органах занятости, смогут принять участие в оплачиваемых общественных работах. Для находящихся под риском увольнения будут созданы временные рабочие места на предприятиях. Для таких организаций предусмотрена выплата субсидии. Средства пойдут на возмещение затрат на оплату труда сотрудников.
- В рамках дополнительных мер будет разработана региональная программа и выделены средства работодателям на обучение и профессиональную переподготовку работников промышленных предприятий, – пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Дополнительную информацию о мерах поддержки граждан и работодателей можно получить по телефонам горячей линии министерства труда и занятости Иркутской области: 8 (950) 129-20-59 и 8 (950) 068-15-10, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Забайкальском крае на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях, введённых в отношении России санкций, направят 233,5 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе краевого министерства труда и социальной защиты населения.
Большая часть суммы – свыше 185 миллионов рублей пойдёт на создание в Забайкалье временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для безработных граждан, состоящих на учёте в центре занятости. Более 47 миллионов рублей будет направлено на реализацию программ по профессиональному обучению или дополнительному профобразованию сотрудников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.
Иркутская область и Забайкалье получат средства на поддержку рынка труда
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