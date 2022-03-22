В заповеднике Забайкалья выросла популяция соболя и горностая

А вот численность волка умеренна



В Сохондинском заповеднике Забайкалья завершились зимние маршрутные учёты млекопитающих (ЗМУ).



Учёт проходил по двум маршрутам: Амурский - по бассейну Онона, Байкальский - по бассейну Чикоя. Маршруты пересекают все основные учётные выдела, характерные для горной тайги заповедника, сообщается на сайте Сонхондинского заповедника.



Сотрудники отмечают, что наблюдаются скопления животных в местах с урожаем кедрового ореха. В кедрачах, на «паданке» - кедровых шишках, упавших осенью на землю, сейчас кормится белка, соболь, а также каменный глухарь и рябчик. По окраинам леса наблюдаются следы зайца-беляка, судя по старым следам, с осени и до начала зимы тут кормился кабан – целыми семьями и поодиночке. Там, где снега поменьше, держится кабарга, численность которой медленно, но неуклонно повышается с годами.



Таким образом, в этом году многочисленны белка, соболь, горностай, обычен - сохатый и кабарга, реже - изюбрь, кабан. Численность волка умеренна. В целом ситуация характерна для года с урожаем кедра, отмечают сотрудники Сонхондинского заповедника.