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В заповеднике Забайкалья выросла популяция соболя и горностая

В заповеднике Забайкалья выросла популяция соболя и горностая
Общество,  Фото:Pixabay
А вот численность волка умеренна

В Сохондинском заповеднике Забайкалья завершились зимние маршрутные учёты млекопитающих (ЗМУ).

Учёт проходил по двум маршрутам: Амурский - по бассейну Онона, Байкальский - по бассейну Чикоя. Маршруты пересекают все основные учётные выдела, характерные для горной тайги заповедника, сообщается на сайте Сонхондинского заповедника.

Сотрудники отмечают, что наблюдаются скопления животных в местах с урожаем кедрового ореха. В кедрачах, на «паданке» - кедровых шишках, упавших осенью на землю, сейчас кормится белка, соболь, а также каменный глухарь и рябчик. По окраинам леса наблюдаются следы зайца-беляка, судя по старым следам, с осени и до начала зимы тут кормился кабан – целыми семьями и поодиночке. Там, где снега поменьше, держится кабарга, численность которой медленно, но неуклонно повышается с годами.

Таким образом, в этом году многочисленны белка, соболь, горностай, обычен - сохатый и кабарга, реже - изюбрь, кабан. Численность волка умеренна. В целом ситуация характерна для года с урожаем кедра, отмечают сотрудники Сонхондинского заповедника.
Забайкальский край заповедник

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