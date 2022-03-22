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Необходимых продуктов и медикаментов в ДФО будет достаточно

Необходимых продуктов и медикаментов в ДФО будет достаточно
Общество,  Фото:pixabay.com
Об этом заявил вице-премьер Юрий Трутнев

Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Минпромторгу России, Минэкономразвития России, Минсельхозу России, Минвостокразвития России, Минфину России совместно с органами государственной власти дальневосточных регионов представить предложения по мерам экономического характера, направленных на обеспечение стабильности цен на социально значимые продовольственные товары. Минсельхозу России, Минпромторгу России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, дальневосточными регионами поручено сформировать и представить баланс потребления и производства основных групп продовольственных товаров в ДФО, а также перечень необходимых мер по недопущению дефицита и роста цен на данную продукцию.

- Нужно понять, сколько производится продуктов, сколько потребляется, чтобы снять у граждан обеспокоенность, что чего-то может не хватить. На сегодняшний день объём производства удобрений, объём производства горючего позволяет полностью удовлетворить запросы сельского хозяйства и сдерживать цены на необходимом уровне. А в ряде случаев даже есть возможность их снижать. Что касается производства продуктов питания, то базой является подготовка к посевной, наличие нормальных цен на топливо, на удобрения. Это надо обеспечить и добиться того, чтобы все цены на потребительском рынке были стабильны, – заметил вице-премьер.

По словам первого заместителя министра здравоохранения РФ Виктора Фисенко, Минздравом России в плановом режиме для регионов осуществляются закупки и поставки лекарственных препаратов. Принимается нормативная база по упрощению доступа на рынок необходимых лекарственных препаратов и медицинских изделий. Минздравом России внесены в правительство РФ проекты нормативно-правовых актов по упрощению процедуры внесения изменений в регистрационные документы (в части проведения экспертизы, сокращения сроков её проведения при включении новых активных фармацевтических субстанций, ранее включённых в государственный реестр лекарственных средств и различных производственных стадий, связанных с заменой производственного оборудования) и по регистрации предельной отпускной цены на лекарственные препараты, включённые в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в соответствии с которым производители получают право двукратно в течение года перерегистрировать цену с привязкой к курсу национальной валюты страны производителя лекарственного препарата.

Как сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, также Юрий Трутнев поручил Минэкономразвития России, Минздраву России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти подготовить предложения по снижению таможенной пошлины на лекарственные средства.

- Первое – всех необходимых продуктов и медикаментов на Дальнем Востоке будет достаточно. Всего нам хватит, во всяком случае того, что мы производим на территории Российской Федерации, на территории Дальнего Востока. Второе – мы по всей цепочке, касающейся и транспорта, и таможни, и логистики будем работать на снижение конечных цен, – подвёл итоги совещания Юрий Трутнев.
ДФО лекарственные препараты продукты питания

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