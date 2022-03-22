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В улан-удэнской колонии выбрали «Мисс Весну»

В улан-удэнской колонии выбрали «Мисс Весну»
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Женщины показали свои таланты

В улан-удэнской исправительной колонии №7 прошёл заключительный этап конкурса красоты и талантов среди осуждённых «Мисс Весна - 2022». Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по Бурятии. Отметим, фотографии самых красивых осуждённых, представленные ведомством, заблюрены ради соблюдения закона о персональных данных.

Отмечается, что женщины продемонстрировали жюри свои вокальные и хореографические таланты, а также продефилировали в вечерних платьях, сделанных своими руками. Ранее конкурсантки уже продемонстрировали свои умения и навыки в кулинарном конкурсе.

По итогам конкурса титул «Мисс Весна – 2022» завоевала осуждённая третьего отряда колонии. 
колония осужденные

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