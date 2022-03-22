В улан-удэнской колонии выбрали «Мисс Весну»

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Женщины показали свои таланты



В улан-удэнской исправительной колонии №7 прошёл заключительный этап конкурса красоты и талантов среди осуждённых «Мисс Весна - 2022». Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по Бурятии. Отметим, фотографии самых красивых осуждённых, представленные ведомством, заблюрены ради соблюдения закона о персональных данных.



Отмечается, что женщины продемонстрировали жюри свои вокальные и хореографические таланты, а также продефилировали в вечерних платьях, сделанных своими руками. Ранее конкурсантки уже продемонстрировали свои умения и навыки в кулинарном конкурсе.



По итогам конкурса титул «Мисс Весна – 2022» завоевала осуждённая третьего отряда колонии.

