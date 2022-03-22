Мусор не вывозили месяц
Как выяснила прокурорская проверка, на протяжении месяца, с декабря 2021 года по январь 2022 года, в улусах Ташир и Усть-Урма Селенгинского района Бурятии не вывозят твёрдые коммунальные отходы.
В связи с этим межрайонный прокурор внёс представление руководителю регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.
После прокурорского вмешательства жителям населённых пунктов произведён перерасчёт на сумму 64 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Жителям сёл в Бурятии произвели перерасчёт за не вывезенный мусор
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