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Жителям сёл в Бурятии произвели перерасчёт за не вывезенный мусор

Жителям сёл в Бурятии произвели перерасчёт за не вывезенный мусор
Общество,  Фото:pixabay.com.
Мусор не вывозили месяц 

Как выяснила прокурорская проверка, на протяжении месяца, с декабря 2021 года по январь 2022 года, в улусах Ташир и Усть-Урма Селенгинского района Бурятии не вывозят твёрдые коммунальные отходы.

В связи с этим межрайонный прокурор внёс представление руководителю регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

После прокурорского вмешательства жителям населённых пунктов произведён перерасчёт на сумму 64 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура

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