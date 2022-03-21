Суд запретил в России Facebook и Instagram за экстремизм

В Генпрокуратуре обещали не вменять экстремизм пользователям



21 мая Тверской суд Москвы запретил в России работу соцсетей Facebook и Instagram за экстремизм, сообщает РИА Новости.



Подчеркивается, что решение необходимо исполнять немедленно.



Иск о признании компании Meta, владеющей сервисами, экстремистской, подала Генпрокуратура. В надзорном ведомстве пояснили, что намерены оградить россиян от дальнейшего нарушения их прав. Так, Instagram проигнорировал более 4,5 тысячи требований удалить фейки о спецоперации российских войск на Украине и призывы к несанкционированным митингам.



По мнению прокуроров, экстремистская информация угрожает как отдельным людям, там и обществу в целом, а компания нарушила собственные правила, разрешив публиковать призывы к убийствам российских военных.



Подчёркивается, что решение суда не распространяется на мессенджер WhatsApp, которым также владеет Meta.



Кроме того, не предусмотрено наказания за пользование сервисами компании. В суде представитель Генпрокуратуры уточнил, что использование гражданами этих соцсетей не должно рассматриваться как участие в экстремистской деятельности.



Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что пользователей Facebook и Instagram не станут автоматически приравнивать к экстремистам. А глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сказал, что пользователи Instagram не будут нести ответственность за публикации даже после признания соцсети экстремистской. Статус пользователей, тем не менее, пока непонятен — решающее слово за прокуратурой и иными правоохранительными органами, отмечал Forbes.



Facebook в России блокируется с 4 марта, Instagram - с 14 марта, уточняет «Интерфакс».



