В Генпрокуратуре обещали не вменять экстремизм пользователям
21 мая Тверской суд Москвы запретил в России работу соцсетей Facebook и Instagram за экстремизм, сообщает РИА Новости.
Подчеркивается, что решение необходимо исполнять немедленно.
Иск о признании компании Meta, владеющей сервисами, экстремистской, подала Генпрокуратура. В надзорном ведомстве пояснили, что намерены оградить россиян от дальнейшего нарушения их прав. Так, Instagram проигнорировал более 4,5 тысячи требований удалить фейки о спецоперации российских войск на Украине и призывы к несанкционированным митингам.
По мнению прокуроров, экстремистская информация угрожает как отдельным людям, там и обществу в целом, а компания нарушила собственные правила, разрешив публиковать призывы к убийствам российских военных.
Подчёркивается, что решение суда не распространяется на мессенджер WhatsApp, которым также владеет Meta.
Кроме того, не предусмотрено наказания за пользование сервисами компании. В суде представитель Генпрокуратуры уточнил, что использование гражданами этих соцсетей не должно рассматриваться как участие в экстремистской деятельности.
Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что пользователей Facebook и Instagram не станут автоматически приравнивать к экстремистам. А глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сказал, что пользователи Instagram не будут нести ответственность за публикации даже после признания соцсети экстремистской. Статус пользователей, тем не менее, пока непонятен — решающее слово за прокуратурой и иными правоохранительными органами, отмечал Forbes.
Facebook в России блокируется с 4 марта, Instagram - с 14 марта, уточняет «Интерфакс».
Суд запретил в России Facebook и Instagram за экстремизм
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Генпрокуратуре обещали не вменять экстремизм пользователям
Мероприятия посвящены вопросам драматургии и литературоведения
Открытие соревнований состоится 22 марта
На благоустройство аллеи в Окинском районе выделили миллион рублей
Турнир проводился среди команд общеобразовательных организаций
Врачи подметили, что подобное отношение помогает психологически справляться с работой
Подписано соглашение о реализации совместных задач по развитию «Бyхэ барилдаан»
Спортсмены завоевали 15 медалей соревнований
В мероприятии приняли участие балетные школы из Улан-Удэ и Читы
Военнослужащие оттачивали навыки действий в тылу условного противника
Анатолий Цыденов подарил нацмузею полотна «Легенда о хори-бурятах» и «Буха-нойон»
В Еравне благоустроят четыре общественные территории
В столице Бурятии завершился городской конкурс «Сердце отдаю детям!»
Самой счастливой страной ООН признала Финляндию
Юбилей отпраздновала жительница Заиграевского района