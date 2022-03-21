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В Бурятии бизнесмен подарил Тункинской больнице гору фруктов

В Бурятии бизнесмен подарил Тункинской больнице гору фруктов
Общество,  Фото:pixabay.com
Врачи подметили, что подобное отношение помогает психологически справляться с работой

В Тункинском районе Бурятии местный предприниматель и его супруга подарили сотрудникам Тункинской центральной районной больницы (ЦРБ) четыре ящика различных фруктов.

- Это очень отрадно, подобная поддержка и внимание очень важно, ибо подобное отношение греет людям душу и помогает тем самым психологически справляться с работой. Коллектив ЦРБ выражает искреннюю благодарность за подобную поддержку Анатолию и Диане. Огромное вам спасибо, - поблагодарили предпринимателя тункинские врачи.

Как сообщал «Байкал-Daily», не так давно, 22 февраля, в улусе Хойто-гол Тункинского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Новое здание было построено с помощью современных модульных технологий. Строительство ФАПа обошлось более чем в 6 млн рублей, выделенных в рамках реализации нацпроекта. Площадь здания составляет 83,5 кв.м.

Учреждение будет обслуживать 547 человек, в том числе 66 детей до 17 лет и уже заполучила лицензию на медицинскую деятельность


фрукты Тункинская ЦРБ

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