Школьники Северобайкальска представили свои знания о природе
В Северобайкальске завершился «Заповедный марафон», который проходил в течение трёх месяцев. Он был организован и проведён совместно с отделом образования города Северобайкальска и ФГБУ «Заповедное Подлеморье». В марафоне приняли участие школьники 5-11 классов городских школ. Конкурс состоял из четырёх этапов, сообщили в пресс-службе «Заповедного Подлеморья».
Первый этап – «Заповедная Бурятия» проходил в январе. Школьные команды знакомились с заповедниками, национальными парками и заказниками, которые находятся в Бурятии.
«Большая Страна» – так назывался второй этап. Он прошёл в феврале. Ребята узнали об особо охраняемых природных территориях, находящихся в пяти регионах: Республика Карелия, Коми, Алтай, Камчатский и Красноярский края.
В марте состоялся третий этап – «Наш край – Северобайкалье», который был посвящён памятникам природы северного Байкала: мыс Лударь, гора Папаха, мыс Турали, Кичерские и Слюдянские озёра, остров Ярки, озеро Гитара.
Четвёртый этап – «Заповедный квиз» - был итоговым, он проходил в марте. Ребятам предстояло ответить на 95 вопросов, по темам ранее проведённых этапов.
Команда лицея № 6, набравшая самое большое количество баллов, заняла первое место. Второе место получила средняя общеобразовательная школа № 1, а третье место у средней общеобразовательной школы № 11.
Главным призом заповедного марафона стала экскурсия во Фролихинский заказник.
В Бурятии завершился заповедный марафон
Общество, Фото:
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