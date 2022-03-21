Борцы Бурятии приняли участие в турнире в Усть-Ордынском округе

Общество, Фото: официальная группа Александра Богомоева

Спортсмены завоевали 15 медалей соревнований



19 марта в Усть-Ордынском Бурятском округе состоялся всероссийский турнир по вольной борьбе на призы мастеров спорта СССР, заслуженных тренеров СССР и России братьев Махутовых. Соревнования прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Баатар» имени Г.Н. Богданова в селе Оса. В турнире приняли участие юноши 2005 г.р. и младше, а также девушки 2006 г.р. и младше.



Как сообщает официальная группа Александра Богомоева, победителями и призёрами соревнований стали следующие юные спортсмены:



Среди юношей



Весовая категория 35 кг

Первое место - Даниил С. (Бохан)

Второе место - Слава М. (Бурят-Янгуты)

Третье место - Аюша Б. (СК «Зугалай»)

Третье место - Руслан Ш. (СК «Зугалай»)



Весовая категория 38 кг

Первое место - Тимур П. (ЦСКА-Иркутск)

Второе место - Ганя А. (Оса)

Третье место - Алдар Б. (Бильчир)

Третье место - Денис Х. (ЦСКА-Иркутск)



Весовая категория 41 кг

Первое место - Арсений Н. (Улей)

Второе место - Армик М. (Бурятия)

Третье место - Аюр М. (Бильчир)

Третье место - Амгалан Р. (Бурятия)



Весовая категория 45 кг

Первое место - Дашинима Ц. (Забайкальский край)

Второе место - Владимир Ф. (Бурят-Янгуты)

Третье место - Эхуслэн Т. (Монголия)

Третье место - Артём И. (Новоленино)



Весовая категория 48 кг

Первое место - Егор З. (Нукуты)

Второе место - Владимир Б. (Оса)

Третье место - Амгалан Ш. (Тунка)

Третье место - Кирилл К. (Бохан)



Весовая категория 51 кг

Первое место - Виктор Н. (Бурят-Янгуты)

Второе место - Андрей М. (Новосибирск)

Третье место - Зорикто Б. (Забайкальский край)

Третье место - Михаил Т. (Тунка)



Весовая категория 55 кг

Первое место - Элбэкто Б. (Забайкальский край)

Второе место - Владимир Ш. (Улей)

Третье место - Булат Б. (Бурятия)

Третье место - Слава Г. (Тунка)



Весовая категория 60 кг

Первое место - Буянто Ц. (Бурятия)

Второе место - Бэликто Н. (Бурятия)

Третье место - Аламжи П. (Тунка)

Третье место - Александр Т. (Оса)



Весовая категория 65 кг

Первое место - Лавр Л. (Оса)

Второе место - Араз Г. (Новосибирск)

Третье место - Константин Ю. (Бохан)

Третье место - Руслан И. (Новосибирск)



Весовая категория выше 65 кг

Первое место - Никита А. (Новосибирск)

Второе место - Илья Т. (Бохан)

Третье место - Михаил Б. (Бохан)

Третье место - Тумэн Ж. (Забайкальский край)



Среди девушек



Весовая категория 40 кг

Первое место - Александра Б. (Оса)

Второе место - Ирина Ц. (Бурятия)

Третье место - Тамара М. (Ольхон)



Весовая категория 43 кг

Первое место – С. Березовская (Оса)

Второе место - Даяна М. (Бурятия)

Третье место - Номин С. (Бурятия)



Весовая категория 46 кг

Первое место - Прасковья К. (Ольхон)

Второе место - Карина Д. (Нукуты)

Третье место - Саяна С. (Улей)



Весовая категория 49 кг

Первое место - Анита М. (Улей)

Второе место - Лера К. (ЦСКА-Иркутск)

Третье место - Зарина Х. (Тунка)



