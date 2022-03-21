Борцы Бурятии приняли участие в турнире в Усть-Ордынском округе

Спортсмены завоевали 15 медалей соревнований
19 марта в Усть-Ордынском Бурятском округе состоялся всероссийский турнир по вольной борьбе на призы мастеров спорта СССР, заслуженных тренеров СССР и России братьев Махутовых. Соревнования прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Баатар» имени Г.Н. Богданова в селе Оса. В турнире приняли участие юноши 2005 г.р. и младше, а также девушки 2006 г.р. и младше.
Как сообщает официальная группа Александра Богомоева, победителями и призёрами соревнований стали следующие юные спортсмены:
Среди юношей
Весовая категория 35 кг
Первое место - Даниил С. (Бохан)
Второе место - Слава М. (Бурят-Янгуты)
Третье место - Аюша Б. (СК «Зугалай»)
Третье место - Руслан Ш. (СК «Зугалай»)
Весовая категория 38 кг
Первое место - Тимур П. (ЦСКА-Иркутск)
Второе место - Ганя А. (Оса)
Третье место - Алдар Б. (Бильчир)
Третье место - Денис Х. (ЦСКА-Иркутск)
Весовая категория 41 кг
Первое место - Арсений Н. (Улей)
Второе место - Армик М. (Бурятия)
Третье место - Аюр М. (Бильчир)
Третье место - Амгалан Р. (Бурятия)
Весовая категория 45 кг
Первое место - Дашинима Ц. (Забайкальский край)
Второе место - Владимир Ф. (Бурят-Янгуты)
Третье место - Эхуслэн Т. (Монголия)
Третье место - Артём И. (Новоленино)
Весовая категория 48 кг
Первое место - Егор З. (Нукуты)
Второе место - Владимир Б. (Оса)
Третье место - Амгалан Ш. (Тунка)
Третье место - Кирилл К. (Бохан)
Весовая категория 51 кг
Первое место - Виктор Н. (Бурят-Янгуты)
Второе место - Андрей М. (Новосибирск)
Третье место - Зорикто Б. (Забайкальский край)
Третье место - Михаил Т. (Тунка)
Весовая категория 55 кг
Первое место - Элбэкто Б. (Забайкальский край)
Второе место - Владимир Ш. (Улей)
Третье место - Булат Б. (Бурятия)
Третье место - Слава Г. (Тунка)
Весовая категория 60 кг
Первое место - Буянто Ц. (Бурятия)
Второе место - Бэликто Н. (Бурятия)
Третье место - Аламжи П. (Тунка)
Третье место - Александр Т. (Оса)
Весовая категория 65 кг
Первое место - Лавр Л. (Оса)
Второе место - Араз Г. (Новосибирск)
Третье место - Константин Ю. (Бохан)
Третье место - Руслан И. (Новосибирск)
Весовая категория выше 65 кг
Первое место - Никита А. (Новосибирск)
Второе место - Илья Т. (Бохан)
Третье место - Михаил Б. (Бохан)
Третье место - Тумэн Ж. (Забайкальский край)
Среди девушек
Весовая категория 40 кг
Первое место - Александра Б. (Оса)
Второе место - Ирина Ц. (Бурятия)
Третье место - Тамара М. (Ольхон)
Весовая категория 43 кг
Первое место – С. Березовская (Оса)
Второе место - Даяна М. (Бурятия)
Третье место - Номин С. (Бурятия)
Весовая категория 46 кг
Первое место - Прасковья К. (Ольхон)
Второе место - Карина Д. (Нукуты)
Третье место - Саяна С. (Улей)
Весовая категория 49 кг
Первое место - Анита М. (Улей)
Второе место - Лера К. (ЦСКА-Иркутск)
Третье место - Зарина Х. (Тунка)
Борцы Бурятии приняли участие в турнире в Усть-Ордынском округе
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