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На льду Байкала состоится соревнование по буерному спорту России

На льду Байкала состоится соревнование по буерному спорту России
Общество,  Фото:Pixabay
Мероприятие стартует 26 марта в проливе Малого Моря

В Иркутской области с 26 марта по 2 апреля в проливе Малого Моря у мыса Уюга пройдёт самое статусное соревнование по буерному спорту в России — Байкальская буерная неделя (0+). В её рамках состоится чемпионат и первенство России, кубок Азии и кубок Байкала, сообщается на сайте - путеводителе Байкальский фронтир.

Старты на Байкале являются самыми последними в сезоне и притягивают многих любителей покататься по льду под парусом. Буер – лёгкая лодка на особых металлических коньках, которая разгоняется до 100 км\ч.

Современная буерная история на Байкале началась в марте 1980 года. Тогда группа туристов из города Братска провели регату, благодаря чему прославились на всю Россию. Буерный туризм на Байкале быстро перерос в спортивные мероприятия, сейчас это целая серия гонок на буерах международного масштаба, в которой участвуют 12 стран и более 70 гонщиков со всего мира.
спорт Байкал соревнование

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