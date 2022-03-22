По ночам ещё держатся морозы, но днём уже тепло
По данным Бурятского гидрометцентра, 22 марта по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью -10,-15, местами -20,-25, по северу местами -25,-30, днём +1,+6, местами -3,-8.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью -13,-15, днём +1,+3.
В Улан-Удэ днём до +5
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