В Улан-Удэ днём до +5

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

По ночам ещё держатся морозы, но днём уже тепло



По данным Бурятского гидрометцентра, 22 марта по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью -10,-15, местами -20,-25, по северу местами -25,-30, днём +1,+6, местами -3,-8.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью -13,-15, днём +1,+3.

