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Борцы Бурятии успешно выступили в Агинском округе

Борцы Бурятии успешно выступили в Агинском округе
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
Новый спорткомплекс «Бургэд» принял участников 59-го чемпионата округа по вольной борьбе

С 18 по 20 марта в Забайкальском крае прошёл 59-й чемпионат Агинского Бурятского округа по вольной борьбе на призы памяти Героя Советского Союза Базара Ринчино. В параде открытия приняли участие представители команд Агинского округа, Иркутской области, Бурятии и Якутия. Всероссийский турнир стал первым официальным соревнованием в новом спортивном комплексе «Бургэд».

В рамках парада открытия отметили лучших тренеров и спортсменов, достигших успехов в профессиональной деятельности. Тренер-преподаватель Агинской детско-юношеской спортивной школы Жабхалан Цымпилов признан «Лучшим тренером по вольной борьбе Забайкальского края» и награждён денежной премией. Также он получил традиционный бурятский нож от известного оружейника Жигжита Баясхаланова. Знаком «За заслуги перед Агинским Бурятским округом» награждены вице-президент федерации спортивной борьбы Бурятии, мастер спорта России международного класса Жамсо Лхамажапов и бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине, чемпионата мира, чемпион Азии, заслуженный мастер спорта Базар Базаргуруев.

Благодарственными письмами администрации Агинского округа награждены мастер спорта России международного класса Арсалан Будажапов, мастер спорта России Тамир Гармаев, мастер спорта России международного класса Жаргал Дамдинов и мастер спорта России международного класса Бадмацырен Доржиев.

Удостоверение и знак спортивного звания «Мастер спорта России по спортивной борьбе» получил Зоригто Аюров, представитель спортивного клуба клуб «Зугалай», и мастер спорта России международного класса Бадмацырен Доржиев.

Федерация спортивной борьбы Забайкальского края и борцовское сообщество отметили специальным подарком бронзового призёра чемпионата мира 2021 года, призёра чемпионатов России, мастера спорта России международного класса, почётного гостя турнира Евгения Жербаева. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

По информации группы «Борцы Бурятии», победителями и призёрами турнира, представляющими Бурятию, стали следующие спортсмены:

Весовая категория 57 кг
Второе место – Эрдэни Ивахинов
Третье место – Зоригто Доржиев

Весовая категория 61 кг
Второе место – Эрдэм Борогшонов

Весовая категория 65 кг
Первое место – Булат Баясхолонов
Третье место – Балдан Дондоков

Весовая категория 70 кг
Первое место – Булат Батоев
Третье место – Бэлигто Хайдапов
Третье место – Эрдэм Будажанаев

Весовая категория 79 кг
Первое место – Никита Жаргалов

Весовая категория 86 кг
Первое место – Арсалан Будажапов

Весовая категория 97 кг
Первое место – Алдар Дондоков
Второе место – Батор Доржиев

Весовая категория 125 кг
Второе место – Батор Цыренов
Бурятия вольная борьба спорт Агинский Бурятский округ чемпионат всероссийский турнир

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