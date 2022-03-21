Правительство расширило доступ к социальным контрактам
Гражданам, потерявшим работу, будет проще получать поддержку от государства, заключая социальный контракт. Об этом сообщается в telegram-канале правительства страны.
- Теперь доход члена семьи, уволенного после 1 марта и признанного безработным, не будет учитываться при оценке дохода семьи для заключения социального контракта. Такой договор заключается с малоимущими семьями, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Он рассчитывается на основе доходов всех членов семьи за три последних месяца, - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря соцконтракту можно открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство или устроиться на работу.
В России упростили процедуру заключения соцконтракта для безработных
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