Ледовой дороги больше нет на реке Чикой
В Бурятии закрыли ещё одну ледовую переправу, на этот раз в Селенгинском районе.
С 21 марта закрыта Чикойская ледовая переправа через реку Чикой на автодороге «Стрелка – Подлопатки».
- Это связано, прежде всего, с уменьшением толщины и прочности льда, влияющих на безопасный пропуск автотранспорта и граждан, с разрушением льда у съездов, - сообщили в минтрансе Бурятии.
Также с 22 марта закроется Татауровская ледовая переправа через реку Селенга на автодороге «Татаурово-Острог» в Прибайкальском районе.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее две ледовые переправы закрыли в Окинском районе, а ещё одну – в Улан-Удэ.
В Бурятии закрыли ещё одну ледовую переправу
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