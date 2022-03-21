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В Бурятии закрыли ещё одну ледовую переправу

В Бурятии закрыли ещё одну ледовую переправу
Общество,  Фото:предоставлено минтрансом Бурятии
Ледовой дороги больше нет на реке Чикой

В Бурятии закрыли ещё одну ледовую переправу, на этот раз в Селенгинском районе.

С 21 марта закрыта Чикойская ледовая переправа через реку Чикой на автодороге «Стрелка – Подлопатки».

- Это связано, прежде всего, с уменьшением толщины и прочности льда, влияющих на безопасный пропуск автотранспорта и граждан, с разрушением льда у съездов, - сообщили в минтрансе Бурятии.

Также с 22 марта закроется Татауровская ледовая переправа через реку Селенга на автодороге «Татаурово-Острог» в Прибайкальском районе.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее две ледовые переправы закрыли в Окинском районе, а ещё одну – в Улан-Удэ.


Ледовые переправы

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