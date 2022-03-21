Подросток принёс в полицию найденный дорогой гаджет
В Иркутской области врио начальника отдела МВД России по Чунскому району майор полиции Артур Шарафудинов вручил благодарственное письмо и ценный подарок 16-летнему Кириллу. Благодаря подростку местной жительнице был возвращён дорогостоящий смартфон, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
По пути в техникум на улице подросток нашёл iPhone 12. В этот же день он принес гаджет в полицию и передал оперативному дежурному.
Полицейские установили владельцу и вернули ей телефон.
- Спасибо за внимательность и честность. Добрые дела никогда не остаются незамеченными! - подчеркнул майор полиции.
В Иркутске наградили совестливого подростка
Общество, Фото:
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