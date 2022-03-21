Монголия опережает Россию в рейтинге самых счастливых стран мира

Самой счастливой страной ООН признала Финляндию



Организация Объединённых Наций ежегодно 20 марта отмечает международный день счастья. Этот день был учреждён Генеральной ассамблеей ООН 28 июня 2012 года с целью поддержания идеи, что стремление к счастью является неотъемлемым желанием каждого человека на планете и как напоминание правительствам, чтобы при подсчёте благосостояния нации они учитывали также такие факторы, как уровень счастья, поскольку одни лишь экономические показатели не дают объективной картины, сообщает новостное агентство «Монцамэ».



18 марта комиссия ООН по устойчивому развитию опубликовала свой ежегодный всемирный доклад о счастье. В обновлённом рейтинге самых счастливых стран мира за 2022 год Монголия заняла 68-е место из 146 стран мира, поднявшись на две позиции по сравнению с прошлым годом (70).



Россия заняла 80 место, опустившись за год с 76-го места. Лидирует, как и в прошлые годы, Финляндия. В пятёрку самых счастливых также вошли Дания, Исландия, Швейцария и Нидерланды, а в первую десятку попали также Люксембург, Швеция, Норвегия, Израиль и Новая Зеландия. На последних строчках рейтинга Ливан и Афганистан.



Всемирный доклад о счастье с 2012 года ежегодно составляется подразделением ООН по поиску решений стабильного развития. При его составлении исследователи учитывают такие показатели, как ВВП на душу населения, продолжительность жизни, социальная поддержка, низкий уровень коррупции, высокое социальное доверие, гражданская свобода, а также результаты опросов общественного мнения.

