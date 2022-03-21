Гиревик Бурятии завоевал два «золота» первенства России

Общество, Фото: РО федерации гиревого спорта РФ

Дмитрий Коломин победил в двоеборье и длинном цикле



С 19 по 20 марта в Кирове прошло первенство Росси по гиревому спорту среди юниоров и юниорок (19-23 года). В соревнованиях приняла участие сборная Бурятии.



Дмитрий Коломин стал двукратным победителем турнира. В дисциплине «длинный цикл» он зафиксировал 64 подъёма гири весом 32 кг, заняв первое место в весовой категории 68 кг. Также он завоевал золотую медаль в двоеборье с результатом: толчок - 108, рывок – 162.



Таким образом, спортсмен стал трёхкратным победителем первенства России среди юниоров. Для Дмитрия это был последний российский старт в качестве юниора, сообщает региональное отделение всероссийской федерации гиревого спорта.

