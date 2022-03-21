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В Улан-Удэ выбрали лучшего педагога допобразования

В Улан-Удэ выбрали лучшего педагога допобразования
Общество,  Фото:пресс-служба минобрнауки РБ
В столице Бурятии завершился городской конкурс «Сердце отдаю детям!»

Педагог дома творчества Октябрьского района Улан-Удэ стал победителем городского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям!». 18 марта на сцене городского дворца детско-юношеского творчества столицы Бурятии члены жюри объявили итоги конкурса.

Ярослав Антипов, руководитель объединения «КиберКиндер» технической направленности и педагог дополнительного образования, прошёл все этапы городского конкурса, продемонстрировав методическое мастерство и творчество, знание своего предмета, информационно-коммуникативных технологий, и занял первое место.

- Педагоги дома творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ ежегодно принимают активное участие в данном конкурсе, который является главным педагогическим конкурсом системы дополнительного образования детей, и из года в год входят в тройку призёров, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

Конкурс «Сердце отдаю детям!» направлен на поддержку и профессиональный рост педагогов дополнительного образования детей, продвижение новых педагогических практик и форм наставничества, выявление лучших методик и технологий обучения и воспитания детей.

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