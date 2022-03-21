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Федерация шахмат Бурятии наградила главу буддистов России

Федерация шахмат Бурятии наградила главу буддистов России
Общество,  Фото:Instagram datsan_sangha
Благодарственное письмо вручили Пандито Хамбо Ламе Дамбе Аюшееву

Федерация шахмат Бурятии на своём отчётном собрании вручила благодарственное письмо главе буддистов России XXIV Пандито Хамбо Ламе Дамба Аюшееву.

- Федерация шахмат Бурятии искренне благодарит Вас за неоценимый вклад в развитии шахматного движения в Республике Бурятия. Благодаря Вам, шахматы Бурятии известны всему миру, - сообщается в аккаунте «Дацан Сангха» в соцсети.

Кроме того, на собрании Федерации шахмат Бурятии благодарственные письма были вручены организаторам и меценатам турниров.

 
Отмечается, что в этом году шахматисты республики показали наивысшие результаты.

Так, Жамсаран Цыдыпов стал самым результативным спортсменом, а многие бурятские шахматисты получили высшие награды в России и занимали пьедесталы на европейских турнирах. Их рейтинг на мировой арене также стал выше. 
спорт шахматы буддизм Хамбо лама

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