Федерация шахмат Бурятии наградила главу буддистов России





Федерация шахмат Бурятии на своём отчётном собрании вручила благодарственное письмо главе буддистов России XXIV Пандито Хамбо Ламе Дамба Аюшееву.- Федерация шахмат Бурятии искренне благодарит Вас за неоценимый вклад в развитии шахматного движения в Республике Бурятия. Благодаря Вам, шахматы Бурятии известны всему миру, - сообщается в аккаунте «Дацан Сангха» в соцсети.Кроме того, на собрании Федерации шахмат Бурятии благодарственные письма были вручены организаторам и меценатам турниров.Отмечается, что в этом году шахматисты республики показали наивысшие результаты.Так, Жамсаран Цыдыпов стал самым результативным спортсменом, а многие бурятские шахматисты получили высшие награды в России и занимали пьедесталы на европейских турнирах. Их рейтинг на мировой арене также стал выше.