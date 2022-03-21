Федерация шахмат Бурятии наградила главу буддистов России

Благодарственное письмо вручили Пандито Хамбо Ламе Дамбе Аюшееву
Федерация шахмат Бурятии на своём отчётном собрании вручила благодарственное письмо главе буддистов России XXIV Пандито Хамбо Ламе Дамба Аюшееву.
- Федерация шахмат Бурятии искренне благодарит Вас за неоценимый вклад в развитии шахматного движения в Республике Бурятия. Благодаря Вам, шахматы Бурятии известны всему миру, - сообщается в аккаунте «Дацан Сангха» в соцсети.
Кроме того, на собрании Федерации шахмат Бурятии благодарственные письма были вручены организаторам и меценатам турниров.
Отмечается, что в этом году шахматисты республики показали наивысшие результаты.
Так, Жамсаран Цыдыпов стал самым результативным спортсменом, а многие бурятские шахматисты получили высшие награды в России и занимали пьедесталы на европейских турнирах. Их рейтинг на мировой арене также стал выше.
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