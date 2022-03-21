Байкал попал в топ-10 мест для поиска счастья

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Вместе с Байкалом в рейтинг включили Крым и Алтай



Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru к Международному дню счастья, отмечаемому 20 марта, опросил пользователей социальных сетей и определил, где искать счастье в России.



20 марта во всём мире отмечается Международный день счастья. Праздник был учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 2012 году.



Тройку лидеров в рейтинге самых счастливых российских городов составили Крым (26.58 %), Краснодарский край (22.78 %) и Калининградская область (11.39 %).



Десять процентов россиян находят своё счастье в Санкт-Петербурге и на Алтае. На шестом месте оказалось озеро Байкал.



Десять регионов России, где искать счастье:



1. Крым, 26.58 %

2. Краснодарский край, 22.78 %

3. Калининградская область, 11.39 %

4. Санкт-Петербург, 10.13 %

5. Алтайский край и Горный Алтай, 10.13 %

6. Озеро Байкал, 6.33 %

7. Карелия, 5.06 %

8. Москва, 2.53 %

9. Татарстан, 2.53 %

10. Екатеринбург, 2.53 %

