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Байкал попал в топ-10 мест для поиска счастья

Байкал попал в топ-10 мест для поиска счастья
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Вместе с Байкалом в рейтинг включили Крым и Алтай

Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru к Международному дню счастья, отмечаемому 20 марта, опросил пользователей социальных сетей и определил, где искать счастье в России.

20 марта во всём мире отмечается Международный день счастья. Праздник был учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 2012 году.

Тройку лидеров в рейтинге самых счастливых российских городов составили Крым (26.58 %), Краснодарский край (22.78 %) и Калининградская область (11.39 %).

Десять процентов россиян находят своё счастье в Санкт-Петербурге и на Алтае. На шестом месте оказалось озеро Байкал.

Десять регионов России, где искать счастье:

1. Крым, 26.58 %
2. Краснодарский край, 22.78 %
3. Калининградская область, 11.39 %
4. Санкт-Петербург, 10.13 %
5. Алтайский край и Горный Алтай, 10.13 %
6. Озеро Байкал, 6.33 %
7. Карелия, 5.06 %
8. Москва, 2.53 %
9. Татарстан, 2.53 %
10. Екатеринбург, 2.53 %
Байкал

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