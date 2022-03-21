На благоустройство аллеи в Окинском районе выделили миллион рублей
В районном центре Окинского района Бурятии в этом году будет установлена инсталляция «Я люблю Орлик». Кроме того, здесь появятся три декоративные металлические арки и резиновое покрытие, на укладку которого отведена большая часть финансирования.
Благоустроена будет аллея по улице Школьная. С 2019 года здесь уже был выполнен большой объём работ: установлены скамейки, мусорные урны, фонарные столбы, информационные стенды, ограждение, детская игровая и спортивная площадки.
Также там выложены тротуары из брусчатки, установлены калитки-вертушки, распашные металлические ворота и арочная металлоконструкция со светодиодным освещением.
- В будущем по проекту здесь также появятся небольшие арт-объекты и дополнительное место для отдыха. Полностью завершив благоустройство, мы хотим сделать центр села привлекательным, – подчеркнул архитектор Андрей Красильников.
В настоящее время архитектор разрабатывает дизайн-проект по благоустройству аллеи районного центра для его поэтапной реализации в 2023-2024 гг., сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.
В районе Бурятии появится инсталляция «Я люблю Орлик»
Общество, Фото:
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