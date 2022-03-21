В районе Бурятии появится инсталляция «Я люблю Орлик»

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

На благоустройство аллеи в Окинском районе выделили миллион рублей



В районном центре Окинского района Бурятии в этом году будет установлена инсталляция «Я люблю Орлик». Кроме того, здесь появятся три декоративные металлические арки и резиновое покрытие, на укладку которого отведена большая часть финансирования.



Благоустроена будет аллея по улице Школьная. С 2019 года здесь уже был выполнен большой объём работ: установлены скамейки, мусорные урны, фонарные столбы, информационные стенды, ограждение, детская игровая и спортивная площадки.



Также там выложены тротуары из брусчатки, установлены калитки-вертушки, распашные металлические ворота и арочная металлоконструкция со светодиодным освещением.



- В будущем по проекту здесь также появятся небольшие арт-объекты и дополнительное место для отдыха. Полностью завершив благоустройство, мы хотим сделать центр села привлекательным, – подчеркнул архитектор Андрей Красильников.



В настоящее время архитектор разрабатывает дизайн-проект по благоустройству аллеи районного центра для его поэтапной реализации в 2023-2024 гг., сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.

