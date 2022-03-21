В Еравне благоустроят четыре общественные территории
В Еравнинском районе Бурятии будет благоустроено четыре общественные территории. В этом году в четырёх поселениях района профинансированы проекты на сумму 1,6 млн. рублей.
В районном центре благоустроят площадь, где планируется установить стелу «Я люблю Сосново-Озёрское». В каждом из сёл Ульдурга, Гунда и Телемба бюджет благоустройства составит 300 тысяч рублей. В частности, в селе Ульдурга появится ограждение общественной территории возле памятника, посвящённого Великой Отечественной войне. В селе Гунда на территории, прилегающей к памятнику войны, установят спортивные тренажёры. А в селе Телемба выделенные средства решили направить на приобретение и установку детского игрового оборудования.
Все вышеперечисленные территории победили в прошлогоднем голосовании среди населения. Суммарно за них проголосовали почти полторы тысячи еравнинцев, сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.
В Бурятии установят стелу «Я люблю Сосново-Озёрское»
Общество, Фото:
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