Синоптики опубликовали прогноз погоды на три дня
В ближайшие дни в Бурятии потеплеет. Это следует из прогноза погоды, представленного синоптиками. Временами воздух прогреется до +7 градусов, а порывы ветра утихнут.
По данным Бурятского гидрометцентра, 22 марта, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью -10,-15, местами -20,-25, по северу местами -25,-30, днём +1,+6, местами -3,-8.
В среду, 23 марта, также переменная облачность, преимущественно без осадков, во второй половине дня по юго-западу местами небольшой снег. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -9,-14, местами -19,-24, днём +2,+7, местами -1,-6.
В четверг, 24 марта, облачно с прояснением, местами небольшой снег, по южной половине до умеренного. Ветер восточный с переходом на северо-западный 6-11, утром и днём в отдельных районах до 15-19 м/с. Температура ночью -5,-10, местами -15,-20, днём 0,+5, местами -1,-6.
В Бурятии ожидается потепление
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