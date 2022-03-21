Военнослужащие оттачивали навыки действий в тылу условного противника
На полигонах Восточного военного округа завершается полевой выход с разведывательными подразделениями общевойсковых армий. В течение нескольких недель войсковые разведчики оттачивали свои навыки действий в тылу условного противника. На практических занятиях военнослужащие обустраивали базовый лагерь, проводили засады, устраивали налёты, брали «языка».
Все занятия были проведены на фоне единой тактической обстановки и в условиях, максимально приближенных к боевым. К занятиям привлекались представители всех специальностей разведывательных подразделений. Снайперские пары разведывательных рот провели тренировки в поиске и уничтожении снайперов противника. Специалисты инженерных подразделений учились проделывать проходы в минных полях и невзрывных заграждениях, выполняли минирование путей отхода. Связисты провели сеансы связи с вышестоящими штабами.
- В соответствии с программой боевой подготовки проведены занятия по тактико-специальной подготовке, вождению боевых машин, военной топографии, военно-медицинской подготовке, минно-подрывному делу и другим предметам обучения. Выполнены упражнения учебных и контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин. Личный состав отработал приёмы и способы ведения разведки в сложной обстановке как днём, так и ночью в различных погодных условиях. Кроме того, разведчики выполнили задачи противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
На Дальнем Востоке завершается полевой выход разведчиков
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