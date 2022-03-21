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В кинотеатрах Бурятии вновь покажут фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы»

В кинотеатрах Бурятии вновь покажут фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы»
Общество,  Фото:сайт РНЦТ
Картина рассказывает о природном богатстве Байкала

В муниципальных кинотеатрах Бурятии стартовал повторный показ первого отечественного блокбастера о природе «Байкал. Удивительные приключения Юмы» (0+).

Картину смогут увидеть зрители Окинского, Иволгинского, Северобайкальского, Еравнинского, Кабанского, Заиграевского и других районов республики, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

Фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы» позволяет узнать о природном богатстве самого большого пресного озера планеты - через историю жизни одного из ярчайших его обитателей – доброй и обаятельной байкальской нерпы по имени Юма.

Съемки этого фильма стали возможными благодаря уникальному опыту, полученному во время знаменитой экспедиции «Миры» на Байкале и при непосредственной поддержке руководства Бурятии. Производство длилось около пяти лет, за которые было проведено 14 экспедиций с использованием глубоководной техники и снято свыше 180 часов материала о подводном мире Байкала в «сказочно живом формате» 4К HDR.

Как сообщал «Байкал-Daily», фильм о путешествии нерпы на Байкале стал самым кассовым российским документальным фильмом в истории кинопроката СНГ - сборы от кинопоказа составили свыше 37 млн рублей. Фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы» номинирован в этом году на премию «Золотой орёл».

Главные роли в картине озвучили популярные российские артисты Константин Хабенский и Чулпан Хаматова. Одну из главных ролей исполнил народный артист Бурятии Баста Цыденов. В художественном и графическом оформлении использовались этнические мотивы работ бурятских художников Зорикто Доржиева и Даши Намдакова.

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