В кинотеатрах Бурятии вновь покажут фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы»

В муниципальных кинотеатрах Бурятии стартовал повторный показ первого отечественного блокбастера о природе «Байкал. Удивительные приключения Юмы» (0+).
Картину смогут увидеть зрители Окинского, Иволгинского, Северобайкальского, Еравнинского, Кабанского, Заиграевского и других районов республики, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
Фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы» позволяет узнать о природном богатстве самого большого пресного озера планеты - через историю жизни одного из ярчайших его обитателей – доброй и обаятельной байкальской нерпы по имени Юма.
Съемки этого фильма стали возможными благодаря уникальному опыту, полученному во время знаменитой экспедиции «Миры» на Байкале и при непосредственной поддержке руководства Бурятии. Производство длилось около пяти лет, за которые было проведено 14 экспедиций с использованием глубоководной техники и снято свыше 180 часов материала о подводном мире Байкала в «сказочно живом формате» 4К HDR.
Как сообщал «Байкал-Daily», фильм о путешествии нерпы на Байкале стал самым кассовым российским документальным фильмом в истории кинопроката СНГ - сборы от кинопоказа составили свыше 37 млн рублей. Фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы» номинирован в этом году на премию «Золотой орёл».
Главные роли в картине озвучили популярные российские артисты Константин Хабенский и Чулпан Хаматова. Одну из главных ролей исполнил народный артист Бурятии Баста Цыденов. В художественном и графическом оформлении использовались этнические мотивы работ бурятских художников Зорикто Доржиева и Даши Намдакова.