В Бурятии назовут имя лучшего полицейского

Кому отдадут престижный титул, станет известно в апреле
8 апреля состоится заседание общественного совета при МВД по Бурятии. На мероприятии назовут победителей ежегодного конкурса «Признание».
Станут известны имена сотрудников органов внутренних дел, ветеранов службы и граждан, внёсших в 2021 году заметный вклад в обеспечение правопорядка и общественной безопасности. Обладателем Гран-при станет сотрудник, которому будет присвоено общественное звание «Полицейский года».
Как сообщал «Байкал-Daily», лучшим полицейским в Бурятии 2020 года была признана Инна Лодоева
, заместитель начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственной части следственного управления МВД. Она расследует уголовные дела, связанные с нарушением прав дольщиков.
Годом ранее звание лучшего полицейского Бурятии получил Сергей Коктышев
, оперуполномоченный отдела по борьбе с незаконным оборотом синтетических наркотиков.
Кому отдадут престижный титул, станет известно в апреле
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