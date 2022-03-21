 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 марта

20 марта

Популярное

В Бурятии назовут имя лучшего полицейского

В Бурятии назовут имя лучшего полицейского
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Кому отдадут престижный титул, станет известно в апреле

8 апреля состоится заседание общественного совета при МВД по Бурятии. На мероприятии назовут победителей ежегодного конкурса «Признание».

Станут известны имена сотрудников органов внутренних дел, ветеранов службы и граждан, внёсших в 2021 году заметный вклад в обеспечение правопорядка и общественной безопасности. Обладателем Гран-при станет сотрудник, которому будет присвоено общественное звание «Полицейский года».

Как сообщал «Байкал-Daily», лучшим полицейским в Бурятии 2020 года была признана Инна Лодоева, заместитель начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственной части следственного управления МВД. Она расследует уголовные дела, связанные с нарушением прав дольщиков.

Годом ранее звание лучшего полицейского Бурятии получил Сергей Коктышев, оперуполномоченный отдела по борьбе с незаконным оборотом синтетических наркотиков.
  

полиция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии назовут имя лучшего полицейского
В Бурятии назовут имя лучшего полицейского
Общество, 21.03.2022
Кому отдадут престижный титул, станет известно в апреле
Японские студенты покинули Бурятию
Японские студенты покинули Бурятию
Общество, 21.03.2022
Студенткам пришлось уехать по просьбе правительства Японии
Telegram стал самым популярным мессенджером в России
Telegram стал самым популярным мессенджером в России
Общество, 21.03.2022
За первые две недели марта Telegram впервые обошел по популярности WhatsApp
К Международному дню театра в Улан-Удэ покажут спектакль «Театр. Изнанка»
К Международному дню театра в Улан-Удэ покажут спектакль «Театр. Изнанка»
Общество, 21.03.2022
«Театр. Изнанка» – это та сторона театра, о которой зрители не догадываются
Больше ста жителей переселятся из Крайнего Севера в Бурятию
Больше ста жителей переселятся из Крайнего Севера в Бурятию
Общество, 21.03.2022
Для этих целей из федерального бюджета выделено 385 млн рублей
Национальный парк Бурятии объявил акцию «Крышечки»
Национальный парк Бурятии объявил акцию «Крышечки»
Общество, 21.03.2022
На деньги, полученные от сбора окажут помощь особенным детям
Сноубордист из Бурятии завоевал серебро на зимних играх паралимпийцев
Сноубордист из Бурятии завоевал серебро на зимних играх паралимпийцев
Общество, 21.03.2022
Турнир организовали как альтернативу Паралимпиаде, от которой отстранили всех россиян
В Улан-Удэ стартовал проект для дошкольников «Маугли»
В Улан-Удэ стартовал проект для дошкольников «Маугли»
Общество, 21.03.2022
Он направлен на повышение качества жизни дальневосточников
В Улан-Удэ Верхнюю Берёзовку подключат к центральному водоснабжению
В Улан-Удэ Верхнюю Берёзовку подключат к центральному водоснабжению
Общество, 21.03.2022
Работы обойдутся более чем в 170 миллионов рублей
В Бурятии COVID-19 держится на прежнем уровне
В Бурятии COVID-19 держится на прежнем уровне
Общество, 21.03.2022
За сутки госпитализировали всего 16 больных

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^