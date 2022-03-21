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Байкальская горнолыжница завоевала «золото» на Зимних играх паралимпийцев

Байкальская горнолыжница завоевала «золото» на Зимних играх паралимпийцев
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
Спортсменка победила в дисциплине «слалом»

Уроженка Байкальска Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль на соревнованиях по горнолыжному спорту в дисциплине «слалом» в рамках Зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Старт состоялся 19 марта в Ханты-Мансийске.

Варвара Ворончихина финишировала первой с результатом 1:38,00 среди женщин в категории «стоя», значительно опередив своих соперниц. Второе место заняла Таисья Форьяш из Алтайского края, на третьем месте оказалась спортсменка из Москвы Анастасия Хорошева.

Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» проходят с 18 по 21 марта. В рамках Игр состоялись соревнования по шести видам спорта, входящим в программу XIII Паралимпийских зимних игр: лыжные гонки, биатлон, сноуборд, горнолыжный спорт, кёрлинг на колясках и следж-хоккей.

Мастер спорта Варвара Ворончихина входила в состав сборной для участия в XIII Паралимпийских зимних играх в Пекине в Китае, но из-за отстранения российской команды спортсменка не смогла участвовать в этом международном старте. Она является воспитанницей тренера областной спортивной школы «Сибскана» Юрия Пешкова. В этом сезоне спортсменка выиграла общий зачёт кубка мира международного паралимпийского комитета по горнолыжному спорту. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

Напомним, что уроженец Бурятии, сноубордист Александр Ахмадуллин завоевал серебряную медаль Зимних игр паралимпийцев в классе SB-UL по дисциплине «бэнг-слалом». 
Иркутская область Байкальск горнолыжный спорт Паралимпийские игры спорт

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