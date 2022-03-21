В Улан-Удэ на содержание отловленных собак тратят по 150 тысяч в день

В эти выходные в Улан-Удэ поймали 73 безнадзорных собаки.
Всего, по данным на 21 марта, содержится в приютах подрядных организаций по отлову 1133 собаки. Ежедневно на содержание животных, которые не подлежат выпуску, необходимо около 150 тысяч рублей, сообщили в администрации города.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце января глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ, согласно которому крупных собак после отлова не будут возвращать на улицу, а оставят в приютах. На волю больше не выпускают собак высотой в холке больше 25 сантиметров. Бурятия стала первым регионом, пошедшим на такой шаг. Также на пожизненном содержании в приютах остаются собаки, напавшие на людей.
Остальных же животных после вакцинации и стерилизации/кастрации, согласно федеральному закону, возвращают на улицы. С начала года обратно выпустили 384 собаки.
Ещё для 354 животных удалось найти владельцев.
Службы отлова работают по заявительной системе, то есть нужно обратиться по телефонам:
– в Советском районе – ООО «ЦАСС», 37-83-13;
– в Железнодорожном районе – ООО «Ананда», 62-19-99;
– в Октябрьском районе – ИП Жихарева, 67-92-92.
По указанным ниже номерам можно сообщить о фактах самовыгула хозяйских собак, подать заявку на отлов и уточнить другую интересующую информацию:
22-75-88 - Советский район
+7-924-456-04-99 - Октябрьский район
44-30-00 - Железнодорожный район
Если вы потеряли свое животное или хотите взять себе питомца, то посмотреть фотографии отловленных собак можно по ссылкам:
https://vk.com/pravo_na_zhizn03
https://www.instagram.com/ooo_ananda_03/
https://vk.com/club210913335