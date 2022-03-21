В Бурятии прошёл хореографический конкурс имени Сахьяновой и Абашеева

В мероприятии приняли участие балетные школы из Улан-Удэ и Читы



После двух дней конкурсных просмотров 17 марта в Бурятии прошла торжественная церемония награждения победителей и гала-концерт второго хореографического конкурса имени Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева.



Церемония награждения началась с направления «Дополнительное образование в области хореографии». В номинации «Классический танец» в категории «соло» за третье место наградили Юлиану Б. за вариацию феи Щедрости из балета «Спящая красавица» (6+). Участница представляла классическую балетную студию «Реверанс» из Читы. Наградили и подготовившего лауреата педагога Сундуеву Аяну. Она же подготовила и занявшую второе место Анну С. Девочка танцевала вариацию Армиды из балета «Павильон Армиды» (6+). Первое место в этой номинации жюри решило не присуждать. В категории «малая форма» лауреатами стали ученицы улан-удэнской школы Морихиро Ивата. Третье место выиграли Полина Х., Мария Ш. с танцем «Полька». Второе место заняли Мария А., Диана Н., Арина Р., Ульяна Х. с «Танец маленьких лебедей». Награды получила их педагог Хишиктуева Елена. Первое место в этой категории жюри решило не присуждать, как и в категории «Ансамбль». Здесь третье место получил «Балет для всех» при БРХК с номером «Кукольные фантазии». Наградили и педагога, подготовившего лауреата Абыкову Наталью. Второе место заняла детская хореографическая школа «Русский балет» из Читы с номером «Море». Готовила педагог Распутина Анастасия.



В направлении «Профессиональное хореографическое образование» первыми наградили лауреатов номинации «Народно-сценический танец». В категории «соло – старшая группа» третье место заняла студентка 3 курса БРХК Сай-Суу С. Подготовила педагог Чернова Эржен. Второе и первое места жюри решило не присуждать. Как и в категории «малая форма – старшая группа». Здесь третье место присудили номеру «Калмыцкое трио», в котором солировал студент первого курса Чингис Д. Педагог, подготовивший лауреата, Тыхеев Чингис. Зато в категории «Ансамбль - младшая группа» была жёсткая конкуренция. Третье место в ней заняли учащиеся 1/5 класса БРХК с тувинским танцем «Дембилдей». Награду получили два педагога, подготовившие лауреатов, Суслова Анастасия и Намжилова Байлак. Второе место выиграли учащиеся 2/6 класса за детский танец из балета «Шурале» (6+). Их педагоги - Мергенева Людмила и Хишиктуева Елена. Они же подготовили победителей в этой категории. Учащиеся 2/6 класса Арьяна Б., Янна О., Екатерина М., Кирилл Н., Ай-Хаан О., Никита Т. исполнили детский танец «Топ-Топ». В категории «Ансамбль - старшая группа» присуждено одно третье место студентам первого курса народного отделения с танцем «Аяр зонай». Педагог Тыхеев Чингис.



В номинации «Профессиональное хореографическое образование» первыми наградили конкурсантов в категории «Классический танец, соло». В младшей группе девушек третье место заняла учащаяся 2/6 класса Янна О. Она танцевала вариацию из зимнего Pas d'ensemble. Награду получила педагог, подготовивший лауреата, Хишиктуева Елена. Второе место выиграла учащаяся 3/7 класса София Т. с вариацией Эсмеральды из балета «Эсмеральда» (12+). Педагог, подготовивший лауреата, Данилова Мария. Победила в этой группе учащаяся 1/5 класса Алина Д. с вариацией Машеньки из балета «Щелкунчик» (6+). Победителя подготовила Суслова Анастасия. В этой же категории «соло, младшая группа» среди юношей третье место выиграл награждается учащийся 3/7 класса Влад Д. Он танцевал вариацию Pas de trois из балета «Щелкунчик» (6+). Подготовила педагог Ланина Юлия. Второе место занял учащийся 2/6 класса Ай-Хаан О. с классической вариацией. Педагог Мергенева Людмила. Первое место жюри присудило учащемуся 3/7 класса Александру Д. с вариацией Pas de trois из балета «Щелкунчик» (6+). Награждён педагог, подготовивший лауреата, Ланина Юлия.



В категории «Соло, средняя группа» среди девушек в этом году только два лауреата. Третьей степени - учащаяся 4/8 класса Олча М. с вариацией Pas de trois из балета «Щелкунчик». Педагог, подготовивший лауреата, Муруева Татьяна. Второе место получила учащаяся 5/9 класса Анюта С. с вариацией «Куклы» из балета «Коппелия» (6+). Педагог Цыбикова Баярма. В этой же категории у юношей тоже только два лауреата, но первых двух степеней. Второе место занял учащийся 2/6 класса Тамир Ц., классическая вариация. Его педагог Жилинский Виктор. Он же подготовил победителя. Лауреат первой степени - учащийся 4/8 класса Александр Б., вариация из хореографической композиции.



В категории «Соло, старшая группа» у девушек все призовые места заняли иностранные студентки колледжа. Третье место заняли студентки третьего курса Джимин В. с вариацией Нунэ из балета «Гаянэ» (6+) и Субин Ч. с вариацией из балета «Царь Кандавл» (16+). Подготовила этих южнокорейских студенток к конкурсу Цыбикова Баярма. Второе место получила монгольская студентка третьего курса Жаргалмаа Д. с вариацией из балета «Баядерка» (12+). Педагог, подготовивший лауреата, Самбуева Екатерина. Победила в этой номинации японская студентка первого курса Куруми К. Она исполнила вариацию Царицы Вод из балета «Конёк-Горбунок» (6+). Педагог, подготовивший лауреата Миронова Вероника Владимировна.



У юношей в этой категории «Старшая группа» третье место никому не присудили. Второе место получил студент третьего курса Жаргал Д. с вариацией Филиппа из балета «Пламя Парижа» (12+). Педагог, подготовивший лауреата, Ганженко Виктор. Первое место поделили первокурсник Александр А. с вариацией Альберта из балета «Жизель» (6+) и студент второго курса Чингис М. с вариацией Базиля из балета «Дон-Кихот» (12+). Подготовили лауреатов Ремешевский Сергей и Жилинский Виктор. В направлении «Профессиональное хореографическое образование» первыми наградили победителей номинации «классический танец, малая форма, ансамбль». В категории «малая форма, младшая группа» третье место заняло трио из «Зимнего Pas d'ensemble» в исполнении учащихся 2/6 класса Кирилла Н., Никиты Т., Ай-Хаана О. Их подготовила Мергенева Людмила. Второе место жюри присудило «Пиццикато» в исполнении учащихся 3/7 класса Яны Б. и Янжимы Н. Педагог, подготовивший их, Данилова Мария. Победил танец с кувшином из балета «Баядерка» (12+) в исполнении учащихся 2/6 и 5/9 классов Дианы С., Янны О. и Даиры Б. Готовили девочек Хишиктуева Елена и Цыбикова Баярма. В категории «Малая форма, средняя группа» третье место поделили два номера. Это Д. Россини «Хореографической композиции», хореография В. Соколова в исполнении учащихся 4/8 класса. Готовила Муруева Татьяна. И Л. Минкус, вальс из балета «Баядерка» (12+), хореография Мариуса Петипа в исполнении учащихся 5/9 класса. Педагог Цыбикова Баярма. Второе место жюри не присудило. Первое место выиграл дуэт «Парижское веселье» в исполнении учащихся 4/8 и 5/9 классов Тунгалаг Ш. и Аюш Б. Их подготовили педагоги Муруевы Юрий и Татьяна.



В категории «Малая форма, старшая группа» наградили только лауреатов двух первых степеней. Это Pas de trois в исполнении студентов второго курса Анастасии В., Татьяны Ю. и Лубсана Д. Педагог - Самбуева Екатерина и Жилинский Виктор. А также вариация подруг из балета «Тщетная предосторожность» в исполнении студентов третьего курса Чинчи О., Джимин В., Сай-Суу С., Субин Ч. Педагог, подготовивший этих лауреатов, Цыбикова Баярма. В категории «Ансамбль, младшая группа» третье место получили детский танец «Полька» из балета «Коппелия» (6+) в исполнении учащихся 3/7 класса. Педагог – Ланина Юлия. Второе место заняли детский танец «Полька» в исполнении 1/5 класса подготовила педагог Суслова Анастасия. И «Зимний pas d'ensemble» в исполнении учащихся 2/6 класса, подготовленный Мергеневой Людмилой и Хишиктуевой Еленой. Первое место никому не присуждено. В категории «ансамбль, старшая группа» один лауреат третьей степени. Это «Русский танец» из балета «Лебединое озеро» (12+) в исполнении студентов первого курса. Их готовила на конкурс педагог Миронова Вероника.



В направлении «Профессиональное хореографическое образование» награждать начали с номинации «Современный танец». В категории «Соло, младшая группа» третье и второе места заняли ученицы Даниловой Марии. Это учащиеся 3/7 класса Александра О. с номером «Наездница» и Бальжина Б. с танцем «Принцесса». Победила учащаяся 1/5 класса Ярослава М. с номером «Балет птенца». Её педагог Хишиктуева Елена. В категории «соло, средняя группа» один лауреат второй степени. Это учащаяся 5/9 класса Диана С. с номером «Одиночество». Педагог Цыбикова Баярма. Зато в этой категории старшая группа поделила все три призовых места. Третье у второкурсницы Анастасии В. с номером «Пробуждение». Подготовила педагог Банзаракцаева Айталина. Второе место взяла студентка первого курса Юлия И. с танцем «Последняя встреча». Педагог, подготовивший лауреата Кынзыбеев Алдар. Победила в этой группе японская студентка-первокурсница Куруми К. с номером «На заре». Педагог - Миронова Вероника.



Не менее конкурентной выдалась категория «Малая форма, старшая группа». Всех призёров подготовила педагог Банзаракцаева Айталина. Третье место у второкурсников Жаргалмаа Д. и Бимбы Г. с номером «Slip». Второе место заняли студенты третьего курса Чинчи О. и Дондок Н. с танцем «Оске Чер». Победили третьекурсники Чинчи О., Николай А., Тамир Б., Дондок Б. с номером «Мы».



В категории «Юный хореограф», классический танец третье место у студентки третьего курса Вероники Д. с классической вариацией на музыку П.И. Чайковского. Педагог, подготовивший лауреата, Цыбикова Баярма. Второе место никому не присудили. Первое место заняла первокурсница Ангелика К. «Бабочка». Педагог - Миронова Вероника. В этой же категории «Юный хореограф» за современный танец приз третьей степени получила студентка второго курса Анастасия В. с номером «Пробуждение». Педагог, подготовивший лауреата, Банзаракцаева Айталина. Второе место заняла учащаяся 5/9 класса Диана С. с танцем «Одиночество». Педагог, подготовивший лауреата Цыбикова Баярма. Первое место не присуждено никому. В категории «Хореограф», классический танец наградили педагогов. Третье место - Банзаракцаева Айталина за номер «Кукольные фантазии». Второе место - Суслова Анастасия за детский танец «Полька». Первое место – Шикина Алиса за хореографическую миниатюру «Зимний Pas d'ensemble». Лучшие хореографы в категории «народный танец» это Намжилова Байлак с тувинским танцем «Дембилдей» и Цыремпилова Сэсэгма с номером «Басагадай хатар». Они стали лауреатами третьей степени. Первое место занял Тыхеев Чингис за постановку «Калмыцкое трио».



Лучшими хореографами в категории «современный танец» стали:

Третье место - Кынзыбеев Алдар с номером «Последняя встреча»;

Второе место - Анна Петушинова с танцем «На заре»;

Первое место - Хишиктуева Елена «Балет птенца».



Кроме этого, конкурсанты получили специальные призы. Так, Михаил Овчаров, ведущий солист БГАТОиБ наградил Александра А. Дамбаев Б.Ц. – худрук балетной труппы БГАТОиБ вручил спецпризы в номинации «Юный хореограф» Диане С. В номинация «Надежда» спецприза удостоился Жаргал Д. Специальный приз имени Петра Абашеева получил Чингис М., а спецприз имени Сахьяновой – Куруми К.



Также специальные призы жюри дали Тунгалаг Ш. и Аюш Б. Специальный приз РЦНТ достался учащемуся 2/6 класса и первому курсу народного отделения. Спецприз члена жюри Протасовой Ларисы Иннокентьевны вручен Аяка И. Специальный приз Цыдыпылова Баира получил Тамир Ц. И спецприз Хишиктуевой Елены у Вероники Д. Об этом сообщает пресс-служба хореографического колледжа.

