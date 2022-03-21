Сноубордист из Бурятии завоевал серебро на зимних играх паралимпийцев

Турнир организовали как альтернативу Паралимпиаде, от которой отстранили всех россиян
В Ханты-Мансийске с 16 по 21 марта проходят международные зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». В соревнованиях принимают участие сборные России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана. Всего в программе предусмотрено шесть видов спорта: лыжных гонки, биатлон, горнолыжный спорт, сноуборд, кёрлинг на колясках и следж-хоккей.
На третий соревновательный день уроженец Бурятии, сноубордист Александр Ахмадуллин завоевал серебряную медаль в классе SB-UL по дисциплине «бэнг-слалом». Он финишировал с результатом 46,4 секунды.
Победу одержал мастер спорта по лыжным гонкам и лёгкой атлетике Михаил Слинкин из Смоленской области. Он опередил Ахмадуллина на 2,3 секунды.
Зимние игры паралимпийцев организовали после того, как Международный паралимпийский комитет отстранил от участия в Пекине российских и белорусских спортсменов. Спортсмены лишились главного старта четырёхлетия из-за спецоперации России на Украине.
К тому моменту команды уже прилетели в Китай и готовились к стартам, так что заявление об отстранении стало для них шоком.
Как выяснилось, на решение повлияли жалобы со стороны других национальных команд. Сборные отказывались выступать вместе с россиянами и грозили массовым бойкотом, который мог перерасти в политический скандал. Именно поэтому, по словам главы организации Эндрю Парсонса, комитет и пошёл на попятную, сообщал Sportbox.ru.
- За последние 12 часов огромное количество участников связалось с нами, они общались очень откровенно, за что я благодарен. Они сказали нам, что, если мы не пересмотрим наше решение, оно, вероятно, будет иметь серьёзные последствия для зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. Несколько NPC, с некоторыми из которых связались их правительства, команды и спортсмены, угрожают не участвовать в соревнованиях, — объяснил Парсонс.
Президент России Владимир Путин назвал отстранение паралимпийских спортсменов «верхом цинизма». «Пострадали не просто ни в чем не повинные атлеты, а именно паралимпийцы – люди, которые не сломались, а преодолели труднейшие жизненные испытания, достойные всемерной поддержки и преклонения, те, кто своим примером дарит надежду миллионам, заставляет поверить в себя и в свои силы», - заявил он.
Паралимпиаду в итоге выиграли китайские спортсмены. У них 61 медаль (18 золотых, 20 серебряных и 23 бронзовые медали). Второе место у команды Украины – 11 золотых, 10 серебряных и восемь бронзовых наград. У занявшей третье место Канады – восемь, шесть и 11 соответственно.
Александр Ахмадулин выступает за Московскую область, но родился он в Бурятии. Ребёнком получил электрическую травму, оставшись без одной руки и части второй.
После оказался в подмосковном детском доме для детей-инвалидов. Активную помощь ему оказывала известная бурятская общественница Эржена Будаева.
Александр не раз становился победителем чемпионатов России, призёром международных соревнований. Были у него серьёзные шансы на попадание на подиум на Паралимпиаде.
В 2021 году на летней Паралимпиаде в Токио двукратным чемпионом стал уроженец Бурятии, велогонщик Михаил Асташов. Лучник Баир Шигаев взял бронзовую медаль.
Когда же теперь российские спортсмены будут допущены до крупных международных соревнований, неизвестно.
Сноубордист из Бурятии завоевал серебро на зимних играх паралимпийцев
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