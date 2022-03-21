Больше ста жителей переселятся из Крайнего Севера в Бурятию

Для этих целей из федерального бюджета выделено 385 млн рублей



В Бурятии жилищные сертификаты на переселение в этом году предоставят 114 жителям Крайнего Севера. Для этих целей из федерального бюджета выделено 385 млн рублей, сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.



114 получателей сертификата смогут самостоятельно купить себе жильё по всей территории России, при этом имеют право дополнительно использовать собственные средства. Выдача сертификатов начнется в апреле этого года.



- Право на получение жилищных субсидий имеют граждане, прибывшие (выехавшие не ранее) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности не позднее 1 января 1992 года, - сказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.



70 % жилищных сертификатов от этого количества предоставляется инвалидам 1 и 2 групп и инвалидам с детства, 20% - пенсионерам, а 10% - работающим на Крайнем Севере не менее 15 лет.

В 2021 году было выдано 112 сертификата на 225 млн рублей.