Работы обойдутся более чем в 170 миллионов рублей
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе стало известно, что в этом году в Улан-Удэ начнётся строительство сетей водоснабжения для жителей Поселья, Сужи и Верхней Берёзовки. В пресс-службе минстроя Бурятии раскрыли подробности того, как будут обеспечивать водой Верхнюю Берёзовку.
Аукцион на строительство коммунальной инфраструктуры в посёлке Верхняя Берёзовка уже завершается. После заключения контракта на объекте начнутся строительные работы. Всего планируется обеспечить качественной питьевой водой 7218 жителей посёлка.
По проекту планируется, что сети водоснабжения будут построены от улицы Николая Петрова до улицы Миланская, с точкой подключения к водопроводному колодцу в районе кафе «Ина». Общая длина трубопроводов составит почти девять тысяч метров.
На строительство выделено более 172 миллионов рублей из федерального бюджета.
- В столице Бурятии продолжается устройство централизованного водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода». Планируется, что сети водоснабжения в посёлке Верхняя Берёзовка обеспечат расход воды на хозяйственно-питьевые нужды. Кроме того, по проекту будет учтён расход воды на пожаротушения. Также на площадке запроектировано строительство двух повысительных насосных станций, а на всем протяжении водовода будут построены 57 водопроводных камер и 22 пожарных гидранта, - отметил министр строительства Николай Рузавин.
В минстрое уточнили, что в этом году также начнётся строительство сетей водоснабжения в Левобережной части Улан-Удэ и в селе Турунтаево Прибайкальского района. Кроме этого, продолжится строительство системы водоснабжения в юго-западной части Улан-Удэ и реконструкция водоочистных сооружений в селе Тапхар Иволгинского района. Меры позволят обеспечить качественной питьевой водой около 80 тысячи жителей республики.
В Улан-Удэ Верхнюю Берёзовку подключат к центральному водоснабжению
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