 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 марта

20 марта

Популярное

В Улан-Удэ Верхнюю Берёзовку подключат к центральному водоснабжению

В Улан-Удэ Верхнюю Берёзовку подключат к центральному водоснабжению
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Работы обойдутся более чем в 170 миллионов рублей

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе стало известно, что в этом году в Улан-Удэ начнётся строительство сетей водоснабжения для жителей Поселья, Сужи и Верхней Берёзовки. В пресс-службе минстроя Бурятии раскрыли подробности того, как будут обеспечивать водой Верхнюю Берёзовку.

Аукцион на строительство коммунальной инфраструктуры в посёлке Верхняя Берёзовка уже завершается. После заключения контракта на объекте начнутся строительные работы. Всего планируется обеспечить качественной питьевой водой 7218 жителей посёлка.

По проекту планируется, что сети водоснабжения будут построены от улицы Николая Петрова до улицы Миланская, с точкой подключения к водопроводному колодцу в районе кафе «Ина». Общая длина трубопроводов составит почти девять тысяч метров.

На строительство выделено более 172 миллионов рублей из федерального бюджета.

- В столице Бурятии продолжается устройство централизованного водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода». Планируется, что сети водоснабжения в посёлке Верхняя Берёзовка обеспечат расход воды на хозяйственно-питьевые нужды. Кроме того, по проекту будет учтён расход воды на пожаротушения. Также на площадке запроектировано строительство двух повысительных насосных станций, а на всем протяжении водовода будут построены 57 водопроводных камер и 22 пожарных гидранта, - отметил министр строительства Николай Рузавин.

В минстрое уточнили, что в этом году также начнётся строительство сетей водоснабжения в Левобережной части Улан-Удэ и в селе Турунтаево Прибайкальского района. Кроме этого, продолжится строительство системы водоснабжения в юго-западной части Улан-Удэ и реконструкция водоочистных сооружений в селе Тапхар Иволгинского района. Меры позволят обеспечить качественной питьевой водой около 80 тысячи жителей республики.
водоснабжение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Больше ста жителей переселятся из Крайнего Севера в Бурятию
Больше ста жителей переселятся из Крайнего Севера в Бурятию
Общество, 21.03.2022
Для этих целей из федерального бюджета выделено 385 млн рублей
Национальный парк Бурятии объявил акцию «Крышечки»
Национальный парк Бурятии объявил акцию «Крышечки»
Общество, 21.03.2022
На деньги, полученные от сбора окажут помощь особенным детям
В Улан-Удэ стартовал проект для дошкольников «Маугли»
В Улан-Удэ стартовал проект для дошкольников «Маугли»
Общество, 21.03.2022
Он направлен на повышение качества жизни дальневосточников
В Улан-Удэ Верхнюю Берёзовку подключат к центральному водоснабжению
В Улан-Удэ Верхнюю Берёзовку подключат к центральному водоснабжению
Общество, 21.03.2022
Работы обойдутся более чем в 170 миллионов рублей
В Бурятии COVID-19 держится на прежнем уровне
В Бурятии COVID-19 держится на прежнем уровне
Общество, 21.03.2022
За сутки госпитализировали всего 16 больных
В Бурятии лесоприёмный пункт наказали за отходы
В Бурятии лесоприёмный пункт наказали за отходы
Общество, 21.03.2022
На территории отсутствовала соответствующая площадка
В Улан-Удэ сегодня днём до +3 градусов
В Улан-Удэ сегодня днём до +3 градусов
Общество, 21.03.2022
По республике переменная облачность
На территории Бурятии действуют 10 ледовых переправ
На территории Бурятии действуют 10 ледовых переправ
Общество, 20.03.2022
Переправы оборудованы необходимым инвентарём, информационными щитами с правилами безопасности, установлены дорожные знаки
В Бурятии за сутки коронавирус выявлен у 241 человека
В Бурятии за сутки коронавирус выявлен у 241 человека
Общество, 20.03.2022
Скончались четыре пациента с COVID-19

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^