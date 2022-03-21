На деньги, полученные от сбора окажут помощь особенным детям
Впервые Тункинский национальный парк проводит акцию «Крышечки», направленную не только на привлечение внимания общественности к проблеме утилизации твердых бытовых отходов, но и на оказание финансовой помощи детям с особенностями развития в Тункинском районе.
Как сообщает пресс-служба нацпарка, социально-экологическая акция будет длиться до 5 декабря.
Какие крышки принимаются? Принимаются чистые пластиковые крышки без вкладыша от пищевых напитков в пластиковых бутылках и картонных упаковках тетра-пак – все молочные продукты, вода, сок, квас, газированные напитки. А также крышки без царапин и острых углов, с маркировкой на оборотной стороне крышки - 2 HDPE, 4 LDPE.
Сдать крышечки можно в образовательные учреждения и организации Тункинского района, затем весь собранный материал передадут в национальный парк «Тункинский» для дальнейшего вывоза в г. Иркутск.
Отмечается, на деньги, полученные от сбора крышек, будут приобретены медицинские изделия и средства реабилитации для детей с особенностями развития в Тункинском районе.
«Крышечки» - это российский эколого-благотворительный волонтерский проект, имеющий двойную цель: сделать мир чище и помочь детям, которым нужна поддержка.
Национальный парк Бурятии объявил акцию «Крышечки»
Общество, Фото:
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