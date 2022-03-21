Он направлен на повышение качества жизни дальневосточников
В детском саду №58 «Золушка» города Улан-Удэ, тренера, обучившись по программе «Маугли» провели показательные занятия.
- Программа «Маугли» – один из социальных проектов минвостокразвития России, ориентированный на повышение качества жизни дальневосточников. Программа способствует формированию ценностей здорового образа жизни, укреплению физического, психического и эмоционального благополучия воспитанников, повышает компетентность родителей в вопросах укрепления здоровья детей, - рассказал автор программы Александр Петров.
Так, Александр Петров со своими лучшими тренерами на базе физкультурно-спортивного комплекса Улан-Удэ провел обучение для физинструкторов дошкольных образовательных организаций города.
Задача программы «Маугли» – в игровой форме дополнить уроки физического воспитания упражнениями из легкой атлетики, спортивной и художественной гимнастики, аэробики и акробатики.
По итогам отбора в реализации программы в республике будут задействованы 14 детских садов города Улан-Удэ, сообщает пресс-служба минобразования Бурятии.
Справочно: В Дальневосточном федеральном округе программа «Маугли» действует с осени 2019 года. На сегодняшний день в ней участвуют более шести тысяч детей в 78 дошкольных образовательных учреждениях Владивостока, Южно-Сахалинска, Читы, Благовещенска и Улан-Удэ.
В Улан-Удэ стартовал проект для дошкольников «Маугли»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он получил более 108 тысяч рублей
За сутки госпитализировали всего 16 больных
Осуждённые смастерят 74 оградки
Женщина обратилась в прокуратуру
На территории отсутствовала соответствующая площадка
По республике переменная облачность
Ущерб составил 15 тысяч
Переправы оборудованы необходимым инвентарём, информационными щитами с правилами безопасности, установлены дорожные знаки
Мужчина возместил причинённый ущерб
Скончались четыре пациента с COVID-19
Ущерб составил около 7 тысяч рублей
Строительство Гагаринского жилого комплекса, благоустройство улицы Соборной, шествие в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции в подборке фотографий Сергея Тарасенко
В ней примут участие детские школы искусств, средние общеобразовательные учреждения, мастера-ремесленники и энтузиасты
Избиение девушки они сняли на видео
Апелляционную жалобу мужчины на чрезмерную суровость наказания оставили без удовлетворения