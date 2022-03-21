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В Улан-Удэ стартовал проект для дошкольников «Маугли»

В Улан-Удэ стартовал проект для дошкольников «Маугли»
Общество,  Фото:Pexels
Он направлен на повышение качества жизни дальневосточников

В детском саду №58 «Золушка» города Улан-Удэ, тренера, обучившись по программе «Маугли» провели показательные занятия.

- Программа «Маугли» – один из социальных проектов минвостокразвития России, ориентированный на повышение качества жизни дальневосточников. Программа способствует формированию ценностей здорового образа жизни, укреплению физического, психического и эмоционального благополучия воспитанников, повышает компетентность родителей в вопросах укрепления здоровья детей, - рассказал автор программы Александр Петров.

Так, Александр Петров со своими лучшими тренерами на базе физкультурно-спортивного комплекса Улан-Удэ провел обучение для физинструкторов дошкольных образовательных организаций города.

Задача программы «Маугли» – в игровой форме дополнить уроки физического воспитания упражнениями из легкой атлетики, спортивной и художественной гимнастики, аэробики и акробатики.

По итогам отбора в реализации программы в республике будут задействованы 14 детских садов города Улан-Удэ, сообщает пресс-служба минобразования Бурятии.

Справочно: В Дальневосточном федеральном округе программа «Маугли» действует с осени 2019 года. На сегодняшний день в ней участвуют более шести тысяч детей в 78 дошкольных образовательных учреждениях Владивостока, Южно-Сахалинска, Читы, Благовещенска и Улан-Удэ.
ДФО дошкольники

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