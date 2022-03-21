Он получил более 108 тысяч рублей
В ноябре 2019 года 30-летний житель Кабанского района расторгнул трудовой договор с энергоснабжающей организацией. Однако, мужчина имел второе место трудоустройства - производственное предприятие - на котором продолжал работать.
Несмотря на это, он в качестве безработного встал на учет в Центр занятости населения и, не имея на то законных оснований, стал получать пособие по безработице, сообщили в ОМВД России по Кабанскому району.
Мужчина был предупрежден об ответственности в случае наличия трудовых отношений при оформлении выплат. Однако факт трудоустройства он скрыл. В течение 10 месяцев им были необоснованно получены более 108 тысяч рублей.
Местный житель, который ранее к уголовной ответственности не привлекался, свою вину признал.
В Бурятии мужчина незаконно получал выплаты по безработице
Общество, Фото:
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